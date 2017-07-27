Вышел клип Ивана Дорна на песню Beverly

Иван Дорн выпустил клип на трек Beverly со своего первого англоязычного альбома «OTD», который он записал в Лос-Анджелесе. По сюжету одетый в розовый костюм музыкант наблюдает за жизнью и интригами в типичной американской школе. Хотя съемки происходили в апреле 2017 года в Берлине, в одной из спортивных школ района Нью Кельн.

Как отмечает Иван Дорн, «трек был написан без какого-то давления на одном дыхании», ролик – «самый смелый и самый розовый в его истории, а девушек в нем «даже больше, чем в Collaba».

Режиссером клипа стала Аннегрет вон Фейертаг. Оператором – Филипп Каминиак, который известен своими работами для Parov Stelar, David Guetta, Akon и Robin Schulz. Видео снято как будто одним кадром, но на самом деле в нем есть две монтажные склейки.