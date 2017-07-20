Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон 20 июля был найден мертвым в своем доме в США, Калифорнии, по предварительным данным он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Позже полиция подтвердила инфомрацию о смерти певца.

Беннингтона нашли повешенным, ему был 41 год. Вокалист был дважды женат, от двух браков у него остались 6 детей.

По данным издания, последние годы певец боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

 

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