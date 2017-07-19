Певица Луна выпустила клип «Огонёк»

Украинская певица Луна (Кристина Бардаш) опубликовала новый клип на песню «Огонёк». Видео, как считают создатели, снято в жанре «красный авангардизм». По словам певицы, клип «поднимает острые социальные темы, такие как одиночество в обществе, проблемы войны и безответной любви во время войны, иллюстрирует тему личной свободы от обстоятельств».