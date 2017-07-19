Певица Луна выпустила клип «Огонёк»

Украинская певица Луна (Кристина Бардаш) опубликовала новый клип на песню «Огонёк». Видео, как считают создатели, снято в жанре «красный авангардизм». По словам певицы, клип «поднимает острые социальные темы, такие как одиночество в обществе, проблемы войны и безответной любви во время войны, иллюстрирует тему личной свободы от обстоятельств».

Песня «Огонек» входит в альбом, премьера которого намечена на осень. Съемки видео проходили в действующем санаторном комплексе под Киевом, участие в них приняли около 50 человек.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Илья Демуцкий поборется с композиторами «Ла-Ла Ленда» и «Прибытия»

В «Манеже» пройдет фестиваль импровизационного искусства «ПроТоАрт»

В Ботаническом саду пройдет концерт музыкантов Мариинского театра

Фоторепортаж: концерт Depeche Mode в Петербурге

Рэпер Хаски выпустил новый клип

Лейбл Ивана Дорна выпустил новый клип музыканта Constantine

16 лучших альбомов этого лета

Группа «Комната 105» выпустила первый сингл