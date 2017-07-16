Василиса Старшова покинула группу «Ленинград»



Напомним, Василиса Старшова пришла в «Ленинград» вместе с Флоридой Чантурией на место вокалистки Алисы Вокс 24 марта. Девушки выступили с концертом в московском клубе Stadium Live — фотографии новых участниц группировки тогда же опубликовала в своем Facebook главный кулинарный блогер страны и подруга Шнурова Ника Белоцерковская.

Чуть позже наш сайт опубликовал первое интервью Василисы и Флориды в качестве солисток.

Добавим, это далеко не первая смена солисток «Ленинграда» — до ухода Алисы Вокс, в сентябре 2013 года, группировка рассталась с предыдущей солисткой — Юлией Коган, работавшей с «Ленинградом» с 2008 года. Позже Сергей Шнуров объяснил это творческими разногласиями.