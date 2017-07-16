Василиса Старшова покинула группу «Ленинград»

Солистка Василиса Старшова покинула группу «Ленинград» — об этом девушка официально заявила у себя в Инстаграме. С начала лета Василиса пропустила несколько концертов из-за болезни — так она сама сообщила поклонникам в социальных сетях. На масштабном юбилейном концерте «Ленинграда» в Москве «20 лет на радость» на сцене выступала одна Флорида Чантурия.


Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не смог объяснить «Комсомольской правде», куда пропала девушка. «Она дома. Устала. А что отвечать? Если на вопрос "где она?", никто, кроме нее самой не знает точного ответа. Где-то не здесь» — сказал Шнуров.

 

  • Василиса Старшова, Флорида Чантурия

  • Василиса Старшова, Флорида Чантурия

  • Василиса раньше пела в клубе Santa Barbara

  • Увлекалась пилоном

За время сотрудничества с «Ленинградом» Василиса исполняла женские партии в старых и новых треках группы, а также стала главной героиней клипа «Очки Собчак». Ролик, стилизованный под фильмы Гая Ричи, начинается с того, что Василиса Старшова стоит на «точке» и рассказывает о своей наркозависимости. И тут к ней подъезжает Ксения Собчак — «эта телка из телека», которая «дает бабло с таким видом, будто она сраная Наташа Ростова». И героиня понимает, что нужно «поканчивать с нищетой», находит подельников и начинает грабить бордели.


Напомним, Василиса Старшова пришла в «Ленинград» вместе с Флоридой Чантурией на место вокалистки Алисы Вокс  24 марта. Девушки выступили с концертом в московском клубе Stadium Live — фотографии новых участниц группировки тогда же опубликовала в своем Facebook главный кулинарный блогер страны и подруга Шнурова Ника Белоцерковская.

Чуть позже наш сайт опубликовал первое интервью Василисы и Флориды в качестве солисток.

Добавим, это далеко не первая смена солисток «Ленинграда» — до ухода Алисы Вокс, в сентябре 2013 года, группировка рассталась с предыдущей солисткой — Юлией Коган, работавшей с «Ленинградом» с 2008 года. Позже Сергей Шнуров объяснил это творческими разногласиями.

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