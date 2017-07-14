Soundcloud на грани банкротства

Музыкальная онлайн-платформа SoundCloud находится на грани банкротства: денег у компании осталось только на 80 дней работы, сообщает TechCrunch.

Ранее руководство SoundCloud объявило, что уволит почти половину своих сотрудников — 173 человека. Делается это для оптимизации финансовых показателей. Помимо этого, сервис также закроет офисы в Лондоне и Сан-Франциско и лишь штаб-квартиру в Берлине и офис в Нью-Йорке.

Тем не менее, основатели компании Алекс Льюнг и Эрик Вэлфорсс признали, что даже после принятых мер по сокращению расходов компании не хватит средств для работы до конца этого года. 

 

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