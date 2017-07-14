Фоторепортаж: «Юбилейный» концерт группировки «Ленинград» в Москве

Многотысячная армия фанатов группировки «Ленинград» собралась 13 июля на юбилейном концерте «20 лет на радость» в Москве. За два дня до концерта Шнуров написал в своем Instagram, что проданы практически все билеты и попросил зрителей не нервничать из-за возможной задержки концерта. На мероприятии побывали заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков, Ника Белоцерковская, Василий Уткин и многие другие. Фотографии с коцнерта — в нашей Instagram-подборке.