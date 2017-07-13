Рэпер Хаски выпустил новый клип

В Youtube появился клип рэпера Хаски «Пироман 17», на съемках которого в мае в артиста стреляли из травмата. Трек с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» экранизировала группа «Мальбэк».

Съемки видео проходили на территории недостроенной больницы в подмосковной Балашихе, где неизвестные напали на рэпера Хаски (он же Дмитрий Кузнецов) и его товарищей. В результате пять человек, в том числе Кузнецов, были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Творчество музыкантаотметили рэпер Оксимирон, писатель Захар Прилепин и режиссер Кирилл Серебренников.

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