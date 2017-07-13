Лейбл Ивана Дорна выпустил новый клип музыканта Constantine

Лейбл Ивана Дорна «Мастерская» выпустил третий клип на песню «По льду» музыканта Constantine. Премьера видео состоялась сегодня, 13 июля. Трек «По льду» стал самым покупаемым среди всех песен с дебютного альбома «Один», который вышел в июне 2017 и уже доступен во всех цифровых магазинах и стриминг-площадках. Ранее Constantine выпустил клипы на песни  «Мара» и «Дороги».

Примечательно, что в клипе всего одна монтажная склейка. Над видео работали режиссер Тата Белинина и оператор Кирилл Филиппов.

«Особенно понравилось целоваться с Бананой! Мы хотели посчитать, сколько раз мы с ней целовались, но всегда сбивались со счета», -комментирует съемки ролика музыкант Constantine. «Это была сложная и интересная работа. Подготовка заняла больше недели. Бесчисленное количество репетиций и прогонов, поиска ракурсов и положений актеров. Все должно было быть выверено до мелочей, так как клип однокадровый. Мы задумали снять историю, которая не отпускала бы зрителя от начала до конца. Максимально честную и правдивую, чтобы каждый мог почувствовать себя на месте героев», - рассказала режиссер Тата Белинина.

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