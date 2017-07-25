Музыка
Кто делает фестиваль электронной музыки и урбанистики Present Perfect?
Подружив два года назад электронную музыку, совриск и урбанистику на территории Музея стрит-арта, Дмитрий Агалаков, Артем Крючков, Артем Зотиков, Бронислава Лебедева, Юлия Крашенинникова, Екатерина Кульпанова, Евгений Вислобоков и Зоя Скобельцына превратили фестиваль Present Perfect в рейв всероссийского масштаба. Идеологи PPF дают мастер-класс, как сделать главный фестиваль городской культуры в Петербурге.
-
Слева направо, сверху вниз: На Зое: платье Marni, жилет Balenciaga. На Юлии: парка Theory, брюки Balenciaga. На Артеме: рубашка и брюки Stone Island, плащ Lost & Found. На Катерине: жакет, футболка и брюки Dries Van Noten. На Артеме: рубашка Stone Island, брюки Boris Bidjan, плащ Lost & Found, кроссовки Boris Bidjan Saberi. На Брониславе: парка Balenciaga, платье Balmain, сапоги Gianvito Rossi. На Дмитрии: комбинезон Boris Bidjan Saberi (все — ДЛТ)
Грамотно составить лайнап
|
Дмитрий Агалаков, арт-директор, букинг-агент
В прошлом году на PPF пришло 8000 человек, которым было интересно событие в целом, а не только громкие имена. Это дает возможность экспериментировать и приглашать как мастодонтов, так и не слишком известных артистов. Сначала мы разрабатываем концепцию каждой сцены — в прошлом году их было четыре. Чтобы утвердить финальный список из 20–30 иностранных имен, общаемся с представителями примерно двухсот артистов. В программе этого года будут The Black Madonna — диджей года по версии британского издания Mixmag и англичанин Дэниел Эйвери — звезды в андеграундной среде. Также необходимо оставить место для зрелищных лайвов в духе Aux 88, электро-дуэта из США, и для выступлений ветеранов — на PPF-2016 это был DJ Stingray. Еще мы выбираем 20 российских диджеев и продюсеров. При этом наши Kedr Livanskiy, Buttechno, Nocow, Mujuice, Lapti, Inga Mauer могут стать хедлайнерами локальной вечеринки, куда придет людей больше, чем на иностранца, у которого больше релизов и гастролей».
Выстроить отношения с партнерами
|
Артем Крючков, генеральный продюсер
Когда мы готовили первый PPF в 2015 году, у нас было два месяца, три коммерческих партнера и горящие глаза, но этого тогда хватило. Самым сложным оказалось сформировать постоянную команду — на это у нас ушло два года. Самое главное в общении со спонсорами — выстроить доверительные отношения, для этого требуется время. Зато с 80% из них мы работаем третий год подряд».
Быть готовым к форс-мажору
|
Артем Зотиков, технический директор
Любое событие — живой организм. Многое решают погодные условия, задержки транспорта, человеческий фактор. Возникают сложности с площадкой, случаются накладки во время монтажа, к моменту старта этот снежный ком продолжает расти, а мы работаем в сфере, где не должно быть задержек — мероприятие обязательно состоится в назначенный час. Поэтому самый сложный этап лично для меня — это последние часы перед началом фестиваля. Страха нет, есть чувство ответственности: важно остановиться на несколько минут, подышать и расставить приоритеты. Когда фестиваль уже в разгаре, все процессы идут автоматически. Мой главный лайфхак — каждая задача на площадке должна решаться ответственным за нее специалистом».
Планировать траты
|
Катерина Кульпанова, финансовый директор
При работе над большим проектом в первую очередь нужно верить в идею, которую пытаешься донести до публики. Мы делаем не просто вечеринку, а шоукейс новой городской культуры — на фоне уличного искусства проходят аудиовизуальные перформансы, выстраиваются огромные световые декорации, идут показы авторского кино и ярмарка винила. Но мне нужно быть жесткой и расчетливой, иначе команда потратит деньги на свои творческие идеи, забыв, что бюджет не бесконечен. Ребята жуткие перфекционисты, для которых прибыль часто остается на втором месте. Мне приходится возвращать их к реальности — бывает, получается. К тому же надо учитывать фактор непредсказуемости: подскочит курс валют, спонсор перечислит деньги с опозданием или билеты не продадутся».
Контролировать эмоции
|
Бронислава Лебедева, исполнительный продюсер
Собрать первый PPF было непросто: работать приходилось на износ. После этого я узнала, что такое рабочее похмелье — это когда долго спишь, просыпаешься, и у тебя трясутся руки и ноги, хотя накануне ты не пила ни капли. Зато во время самого мероприятия случаются припадки эйфории — если пришло много людей, получилось создать идеальную атмосферу, то понимаешь, что все не зря. Мы с моим мужем Артемом Крючковым с момента основания Roots United в 2009 году занимаемся организацией вечеринок. У нас есть правило, что дома мы дела не обсуждаем, хотя иногда приходится все же его нарушать. Но работать вместе даже хорошо — наша деятельность забирает все время, а так мы хоть на работе видимся».
Быть многостаночником
|
Юлия Краш, исполнительный продюсер
Я занимаюсь бюджетированием, составлением плана работ, менеджментом площадки, координацией баров и фудкортов, вопросами безопасности, коммуникацией с декораторами, технической группой и администрацией, написанием ТЗ и брифов, контролирую временный персонал, обеспечиваю внутреннюю логистику фестиваля. Чтобы делать большой фестиваль, нельзя обойтись без логики, гибкости, внимания к деталям, тайм-менеджмента, лидерских качеств, амбициозности и умения чувствовать команду».
Понимать свою целевую аудиторию
|
Зоя Скобельцына, руководитель SMM-департамента
Сейчас в моем агентстве десять SMM-специалистов. У каждой соцсети есть возможности и рекламные инструменты, которых нет у других. Например, во «ВКонтакте» все решают правильное позиционирование и понимание целевой аудитории, поэтому мы заранее прописываем около двадцати ее портретов и работаем с каждой, строим гипотезы, проверяем, анализируем. Важный аспект — количество касаний: если аудитория «теплая», то продажи занимают меньше времени, но «прогреть» холодный трафик — самое интересное. Частая проблема — поздний старт, это тоже сказывается на результате. А по-хорошему, перед мероприятием нужно сделать до семисот публикаций».
Продумать визуальный портрет
|
Евгений Вислобоков, технический директор
Для меня техпродакшн — это не только разработка технической концепции, отрисовка макетов и чертежей, но и максимальное использование каждой единицы техники для выбранного помещения. Прокатным компаниям выгодно продать максимально возможное количество световых приборов и колонок, без учета габаритов площадки. Вот и получается, что в камерном клубе иногда видишь огромные колонки и фонари, которые совершенно не вписываются в пространство. А визуальное оформление дополняет выступление артиста, создает атмосферу. Вот уже в третий раз мы занимаемся поиском новых форм и визуальной геометрии события, чтобы оформление стало его визитной карточкой. Если постановка нравится гостям, то она разлетается по соцсетям вирусными фотографиями. Так и складывается портрет мероприятия»
Расширять зону влияния
|
Дмитрий Агалаков, арт-директор, букинг-агент:
Чтобы не исчерпать себя, фестиваль должен меняться. Мы провели два однодневных события в 2015 и 2016 годах в Музее стрит-арта, а этим летом займем уже семь площадок на трое суток. В обществе до сих пор бытует мнение, что рейв — это что-то грязное, агрессивное и нетрезвое. Наша скромная просветительская миссия состоит в том, чтобы изменить этот статус. В пятницу 28 июля накануне фестиваля будет организован PPF Forum — образовательный блок, где мы представим несколько международных проектов, проведем круглый стол с организаторами европейских фестивалей и встречи с артистами. На четыре дня в город приедет известная музыкальная онлайн-платформа, и это не только Boiler Room, на танцполе которого в прошлом году выступили немец Shed, француз In Aeternam Vale и наш человек в Германии Даша Раш. В субботу пройдут вечерний концерт с экспериментальной музыкой, две или три официальных препати в разных клубах с международными гостями. А в воскресенье состоится дневная афтепати, опять на новой площадке».
|
МЕСТО СЪЕМКИ
Аэродром Сиворицы
Полевой спортивный аэродром имеет самые большие в нашем регионе размеры летного поля: 2800 х 1600 м. Созданный в 1940 году для ВВС РККА, в годы Великой Отечественной войны он использовался как база 54-й истребительной эскадры люфтваффе, сопровождавшей немецкие бомбардировщики во время налетов на Ленинградский фронт. На грунтовой взлетно-посадочной полосе с травянистым покрытием Гатчинский авиационно-спортивный клуб обучает летчиков, планеристов и парашютистов, организует соревнования по авиационным видам спорта и показательные авиавыступления.
Фестиваль Present Perfect пройдет с 28 по 30 июля на нескольких площадках: от Artplay и Музея стрит-арта до Новой Голландии (лекционная часть) и клубов "Танцплощадка" и Stackenschneider (вечеринки).
Текст: Наталья Наговицына
Фото: Валентин Блох
Стиль: Иван Захаров
Визаж: Евгения Сомова, Юлия Седу
Прически: Иван Иванов (PARK by OSIPCHUK)
Благодарим Гатчинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России за помощь в организации съемки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.