Кто делает фестиваль электронной музыки и урбанистики Present Perfect?

Дмитрий Агалаков, арт-директор, букинг-агент В прошлом году на PPF пришло 8000 человек, которым было интересно событие в целом, а не только громкие имена. Это дает возможность экспериментировать и приглашать как мастодонтов, так и не слишком известных артистов. Сначала мы разрабатываем концепцию каждой сцены — в прошлом году их было четыре. Чтобы утвердить финальный список из 20–30 иностранных имен, общаемся с представителями примерно двухсот артистов. В программе этого года будут The Black Madonna — диджей года по версии британского издания Mixmag и англичанин Дэниел Эйвери — звезды в андеграундной среде. Также необходимо оставить место для зрелищных лайвов в духе Aux 88, электро-дуэта из США, и для выступлений ветеранов — на PPF-2016 это был DJ Stingray. Еще мы выбираем 20 российских диджеев и продюсеров. При этом наши Kedr Livanskiy, Buttechno, Nocow, Mujuice, Lapti, Inga Mauer могут стать хедлайнерами локальной вечеринки, куда придет людей больше, чем на иностранца, у которого больше релизов и гастролей».