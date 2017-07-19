музыка
Как цыганский алкохардкор сделал группу The Hatters сверхпопулярной?
Популярность с бешеной скоростью пришла к табору актеров, который исполняет «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах». Они колесят по фестивалям и выпускают клипы с Little Big Production. Фронтмен «Шляпников» Юрий Музыченко (Томас) подготовил список ценных советов: как раскрутить группу всего за год.
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На Александре: бомбер, брюки и кеды Alexander McQueen.На Павле: пижама Dolce & Gabbana. На Вадиме: свитшот, брюки и кеды Gucci. На Дмитрии: кеды Giuseppe Zanotti, брюки Dolce & Gabbana, бомбер Gucci. На Юрии: куртка и майка Balmain, брюки Saint Laurent, кеды Giuseppe Zanotti. На Анне: туфли Gianvito Rossi, брюки Burberry, рубашка Saint Laurent, куртка Marni. На Анне: свитшот и ролики Gucci, шорты Givenchy, рубашка Calvin Klein (все —ДЛТ)
Будьте общительными
Мне всегда хотелось быть на виду. Стать самым смешным в классе, самым прикольным во дворе. В двенадцать лет я уже играл в крутейшей рок-группе Гатчины, в девятом классе на полставки работал в местном театре техником сцены. Я парень, который всегда готов вписаться в авантюру, и до сих пор не чувствую себя взрослым человеком, у которого есть работа. Все проекты, в которых я участвовал, — интернет-шоу «КликКлак», театр «Лицедеи», тату-студия Backstage tattoo — объединяет одно и то же: возможность общения. Так, поездив по миру, я понял, что в чужой стране можно не знать языка, но если подойти к любому человеку с татуировками, у вас уже будет тема для разговора. Я хочу, чтобы люди вокруг меня могли знакомиться. Заметьте, все песни The Hatters — про любовь и алкоголь, то есть тоже про общение.
Соберите банду
Мы все любим выпить и поболтать, и никакого бизнес-плана у нас не было. Работая в театре «Лицедеи», я встретился с Павлом Личадеевым. Он играл на аккордеоне, я на скрипке, и в ноябре 2015 года мы выступили в баре «Почта» за бесплатную выпивку. К нам подтянулись еще несколько музыкантов, мы дали концерт в моей тату-студии, а на заработанные деньги записали песню и 23 февраля 2016 года выложили ее в Интернет. Для прикола пригласили еще бас-балалайку и решили прицельно бить в Russian Style — так и назвали первую композицию. В составе группы нас семеро: я и моя жена Анна Серговна, Павел Личадеев, Александр Анисимов (Кикир), Дмитрий Вечеринин, Вадим Рулев и Анна Смирнова. Мы все играем на инструментах и поем. Совсем недавно мы обрели еще пять музыкантов для больших сольных концертов — к нам добавились валторна, труба, контрабас, скрипка, альт. И теперь мы — настоящий табор. А вот гитары у нас принципиально нет.
Запустите блог
Весь март мы провели в туре по России. За пару недель до старта гастролей я начал вести видеоблог «Музычен&Ко», чтобы показывать, что происходит за кулисами. За счет этого зрители, приходя на концерт, уже являются носителями шуток-междусобойчиков. Знаете, когда в компании друзей кто-то с загадочным видом говорит: «Ну, ты помнишь… подоконник!» И все такие: «Да, подоконник!» А тут мы выходим на сцену в незнакомом городе, и уже весь зал знает про подоконник. Еще не начав выступать, мы уже завоевали аудиторию — теперь нам не нужно первые пять песен раскачивать публику.
Ведите семейный бизнес
На протяжении веков доказано, что семейный подряд — самая рабочая структура. В группе участвует моя жена Аня, с которой я познакомился в шестнадцать лет. Мы все делаем вместе, тянем сразу несколько лямок: она занимается студией «Тату Порт» и театром «Лицедеи», а я группой и интернет-проектами. Когда мы переезжаем с одного места работы на другое, в машине проводим быстрый брифинг, что и где надо сделать. От рабочих забот нас отключает дочь Лиза. Чистой воды мафия. Еще The Hatters входит в Little Big Family. Мы дружим с Алиной Пязок, их продюсером, и фронтменом Little Big Ильей Прусикиным. Ильич и Алина, как более опытные ребята, подсказывают нам, что надо делать и чего не надо. Мы не во всем сходимся, но прислушиваемся друг к другу.
Расставляйте приоритеты
Прошлым летом у нас произошел скачок популярности, начали сыпаться предложения: концерты, контракты, продюсеры. А мы же шелудивые псы, нам все интересно. Вот команда Little Big Family взяла нас под крыло и защищает от ненужных предложений. Сначала мы думали, может, они завидуют — зачем лишают нас возможностей? Но каждый раз они по полочкам раскладывали, что к чему. Раньше мы швырялись собой в разные стороны, а сейчас путь «Шляпников» становится все яснее: я вижу, куда иду.
Сделайте это делом жизни
Если послушать меня, сложится впечатление, что мы не прикладывали никаких усилий для сегодняшнего результата. На самом деле каждый из нас всю жизнь занимался музыкой, театром — вот и результат.
Бухайте с промоутерами
Накануне лета мы составили пресс-релиз, что есть вот такие дураки с балалайками, и разослали его организаторам фестивалей, чтобы куда-нибудь съездить. Директор фолк-фестиваля «Дикая мята» послушал запись группы, пришел на первый наш концерт в Москве, мы разговорились, оказались у него дома и очнулись только утром. В общем, мы просто забухали вместе, и так срослось наше первое крупное выступление. А потом случились выезды на «Нашествие», Stereoleto, «Доброфест». Мы отыграли в Петербурге на фестивале «О, да! Еда!», где музыка не в приоритете. Но мы же люди театральные — если вышли на сцену, смотрите все на нас. Так зажгли, что генеральному продюсеру Артему Балаеву понравилось. Он заехал вечером сделать тату в моем салоне, и разошлись мы опять только под утро. Он показал нашу музыку своим друзьям из компании NСА, а они предложили отыграть на разогреве у Эмира Кустурицы. Говорят, талантливым надо помогать, бездарности и так пробьются. Но если ты ничего из себя не представляешь, то и мощные корпорации не помогут. Мы все делали сами, просто хорошие ребята помогали.
Избегайте банальностей
У нас есть «фишка»: когда мы сочиняем мелодию, то сначала представляем ее на гитаре — как бы эту партию сыграли грув-металлисты, а потом перекладываем ее на наши инструменты. Делаем так, чтобы избежать тривиальных музыкальных ходов. Из-за этого музыка получается панкушная, а сочетание скрипки, аккордеона и тромбона придает ей балканское звучание. Но мы не копируем чью-то музыку, а берем в качестве референса. Мы уже попробовали себя в стилистике Metallica, Pantera, Nirvana. В новых песнях, которые еще не выпущены, стараемся передать структуру электронных треков. Причем надо учитывать, что мы не профессиональные музыканты. Да, когда-то мы окончили музыкальные школы, у нас остались навыки, и мы продолжаем играть. Но в первую очередь мы артисты. И воспринимаем не сами песенные структуры, а их внутренний образ — в театре это называется «зерно».
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МЕСТО СЪЕМКИ
Кабинет Фауста РНБ
пл. Островского, 1/3
Кабинет Фауста в Главном здании Российской национальной библиотеки был создан в 1857 году по проекту архитекторов Ивана Горностаева и Василия Собольщикова специально для самой большой в России и одной из крупнейших в мире коллекций инкунабул — книг, напечатанных в Европе до 1501 года. Оформленный в готическом стиле, он напоминает кабинет средневекового ученого.
Текст: Наталья Наговицына
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Анвар Зоиров
Визаж: Наталья воскобойник, Евгения Сомова
Прически: Иван Иванов, Сергей Родионов (PARK by OSIPCHuK)
Благодарим Российскую национальную библиотеку за помощь в организации съемки
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