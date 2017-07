Запустите блог

Весь март мы провели в туре по России. За пару недель до старта гастролей я начал вести видеоблог «Музычен&Ко», чтобы показывать, что происходит за кулисами. За счет этого зрители, приходя на концерт, уже являются носителями шуток-междусобойчиков. Знаете, когда в компании друзей кто-то с загадочным видом говорит: «Ну, ты помнишь… подоконник!» И все такие: «Да, подоконник!» А тут мы выходим на сцену в незнакомом городе, и уже весь зал знает про подоконник. Еще не начав выступать, мы уже завоевали аудиторию — теперь нам не нужно первые пять песен раскачивать публику.

Ведите семейный бизнес

На протяжении веков доказано, что семейный подряд — самая рабочая структура. В группе участвует моя жена Аня, с которой я познакомился в шестнадцать лет. Мы все делаем вместе, тянем сразу несколько лямок: она занимается студией «Тату Порт» и театром «Лицедеи», а я группой и интернет-проектами. Когда мы переезжаем с одного места работы на другое, в машине проводим быстрый брифинг, что и где надо сделать. От рабочих забот нас отключает дочь Лиза. Чистой воды мафия. Еще The Hatters входит в Little Big Family. Мы дружим с Алиной Пязок, их продюсером, и фронтменом Little Big Ильей Прусикиным. Ильич и Алина, как более опытные ребята, подсказывают нам, что надо делать и чего не надо. Мы не во всем сходимся, но прислушиваемся друг к другу.

Расставляйте приоритеты

Прошлым летом у нас произошел скачок популярности, начали сыпаться предложения: концерты, контракты, продюсеры. А мы же шелудивые псы, нам все интересно. Вот команда Little Big Family взяла нас под крыло и защищает от ненужных предложений. Сначала мы думали, может, они завидуют — зачем лишают нас возможностей? Но каждый раз они по полочкам раскладывали, что к чему. Раньше мы швырялись собой в разные стороны, а сейчас путь «Шляпников» становится все яснее: я вижу, куда иду.

Сделайте это делом жизни

Если послушать меня, сложится впечатление, что мы не прикладывали никаких усилий для сегодняшнего результата. На самом деле каждый из нас всю жизнь занимался музыкой, театром — вот и результат.