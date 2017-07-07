Рэпер Macklemore снял клип «Glorious» в честь 100-летия своей бабушки

Рэпер Macklemore выпустил видео на новую песню «Glorious» в честь столетия его бабушки Хелен Шотт, которая исполнила в ролике главную роль. 

По словам пользователей Reddit, у Хелен был список вещей, которые она хотела бы сделать до своей смерти — в начале клипа рэпер предложил ей сделать все, что она захочет. Macklemore и его бабушка в течение клипа катаются на кабриолете, бросаются яйцами в дом соседей, поют в караоке и показывают прохожим неприличные жесты. Кроме того, в честь юбилея бабушки, рэпер набил себе татуировку и в качестве сюрприза пригласил на её праздник стриптизёра.

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