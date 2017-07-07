19 июля в 19:00 в пространстве «Порт Севкабель» состоится концерт JOYRYDE. Помимо этого, гости нового пространства на Васильевском острове смогут насладиться двумя танцполами, автовыставкой и дрифт-шоу от команды Evil Empire, а также выставкой мотоциклов Harley Davidson.

Также будут доступны фуд-траки с блюдами кухонь различных стран мира — от классической американской до этнической индийской. На площадке также будет доступна зона отдыха с кальянами, баскетбольная площадка, рампы и боксы для скейтбордистов и роллеров, а также открытая стена для граффити.

Напомним, 15 июля в пространстве «Порт Севкабель» пройдет фестиваль коктейлей Cocktail Day Festival.