В пространстве «Порт Севкабель» состоится концерт JOYRYDE

19 июля в 19:00 в пространстве «Порт Севкабель» состоится концерт JOYRYDE. Помимо этого, гости нового пространства на Васильевском острове смогут насладиться двумя танцполами, автовыставкой и дрифт-шоу от команды Evil Empire, а также выставкой мотоциклов Harley Davidson. 

Также будут доступны фуд-траки с блюдами кухонь различных стран мира — от классической американской до этнической индийской. На площадке также будет доступна зона отдыха с кальянами, баскетбольная площадка, рампы и боксы для скейтбордистов и роллеров, а также открытая стена для граффити. 

Напомним, 15 июля в пространстве «Порт Севкабель» пройдет фестиваль коктейлей Cocktail Day Festival. 

 

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