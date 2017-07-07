В Yotube появился совместный клип «Улицы Сезам» и Beastie Boys

Пользователь Youtube с ником isthishowyougoviral сделал мешал кадрами из детского телешоу «Улица Сезам» и песни «Sabotage» легендарной хип-хоп группы Beastie Boys. В конечном итоге получился полноценны видеоклип с повторением сюжета оригинального видео 1994 года, только на этот раз в главных ролях выступили Элмо, Коржик, Большая Птица и другие персонажи детской передачи.