В Yotube появился совместный клип «Улицы Сезам» и Beastie Boys

Пользователь Youtube с ником isthishowyougoviral сделал мешал кадрами из детского телешоу «Улица Сезам» и песни «Sabotage» легендарной хип-хоп группы Beastie Boys. В конечном итоге получился полноценны видеоклип с повторением сюжета оригинального видео 1994 года, только на этот раз в главных ролях выступили Элмо, Коржик, Большая Птица и другие персонажи детской передачи. 

Оригинальный клип Beastie Boys.  

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