Новые пластинки Кэти Перри, Ланы Дель Рэй и Лорд, трибьют группе «Кино» и переиздание «OK Computer» Radiohead – какие песни стоит слушать нежарким летом 2017-го.
16 лучших альбомов этого лета
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«Relaxer»
Британские инди-рокеры (любовь к которым в России, кажется, навсегда привил сериал «Измены» из-за постоянно навязчиво звучащего «Breezeblocks») писали треки для новой пластинки в компании первых скрипок London Metropolitan Orchestra, а в августе впервые выступят в Петербурге в рамках ее презентации.
Infectious, Atlantic
Кэти Перри
«Witness»
Кажется, она была с нами всегда, но это всего лишь четвертый номерной альбом Кэти Перри. Поп-певица начала звучать в чем-то проще и ярче (зато универсальней). Возможно, поэтому ее посылы все лучше воспринимаются публикой – именно Кэти Перри стала самым популярным пользователем Twitter.
Capitol Records
Phoenix
«Ti Amo»
За два месяца до официального релиза музыку с нового альбом французского бэнда можно было услышать в снятом Софией Копполой, женой фронтмена Томаса Марса, рекламе нижнего белья. Целиком шестая студийная пластинка звучит не хуже.
9 июня, Loyaute, Glassnote
London Grammar
«Truth Is A Beautiful Thing»
Воистину прекрасное британское трио, в чьих фанатах числится экс-премьер Великобритании Дэвид Камерон, выступит в Петербурге на Новой Голландии 20 июля, где сыграет вживую кристальную трип-хоп пластинку с новыми гимнами об утраченном времени.
Metal & Dust, Ministry of Sound
Лорд
«Melodrama»
Пластинку новозеландская певица посвятила одиночеству, неприкаянности и универсальным переживаниям, которые каждый ощущает индивидуальными: о чем же еще петь в 20 лет. Кажется, синдром второго альбома Lorde преодолела с легкостью – «Melodrama» дебютировала сразу с первого места в чартах Новой Зеландии, Австралии и США, а критики от «Entertainment Weekly» до «Pitchfork» расхваливают его за ловкую манипуляцию эмоциями слушателей.
Lava, Republic
The Drums
«Abysmal Thoughts»
Эксплуатирующие звучание 1980-х инди-поп нью-йоркцы для название пластинки выбрали парафраз Ницше из «Как говорит Заратустра», но на основной вопрос философии, в том числе песенной, отвечают просто: все есть любовь.
ANTI-
Imagine Dragons
«Evolve»
Третий студийный альбом одной из самых продуктивных рок-групп последнего времени. В копилке бэнда – саундтреки для фильмов «До встречи с тобой», «Отряд самоубийц» и «Пассажиры», а в клипе-релизе первого сингла с альбом «Believer» снялся Дольф Лундгрен.
Interscope Records
Radiohead
«OKNOTOK»
В переиздание культового «OK Computer» (в честь 20-летия его релиза), вошли 12 песен из оригинальной версии, би-сайды с выпущенных в тот же период синглов, а также три ранее не записанных трека – «I Promise», «Man Of War» и «Lift», которые можно было услышать только на концертах группы в начале нулевых.
Parlophone
«Мы вышли из кино»
В честь 55-летия Виктора Цоя молодые музыканты от Noize MC, «Обе две» и Антона Севидова до Антохи МС и «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» переосмыслили песни группы «Кино»: знакомые треки получили новую жизнь, а песня «Малыш» силами петербуржцев Newlux получила англоязычную версию «Baby».
«Светлая музыка»
Келвин Харрис
«Funk Wav Bounces»
При создании пятого студийного альбома шотландскому диджею и продюсеру помогали Кэти Перри, Ники Минаж, Ариана Гранде, Фрэнк Оушен, Фаррелл Уильямс, Джон Ледженд и другие.
Columbia
Haim
«Something to Tell You»
Три сестры, девичье калифорнийское поп-трио Haim, как сильные и независимые написали все 11 треков самостоятельно, но съемки видео первого ударного сингла «Right Now» доверили Полу Томасу Андерсону.
7 июля, Polydor
Coldplay
«Kaleidoscope»
Тринадцатый по счету мини-альбом из пяти треков следует считать расширенным бисайдом к предыдущему полноценному «A Head Full of Dreams» – по крайней мере, называется он также, как и трек-интермедия пластинки.
14 июля, Parlophone
Pompeya
«Domino»
В мини-альбоме одной из главных российских инди-команд, поющих исключительно на английском, всего четыре трека, зато какие. Под заглавный «Domino» (который уже доступен в iTunes), кажется, невозможно не танцевать, что бэнд докажет уже 9 июля в Kuznya на афтерпати фестиваля «Стереолето».
14 июля
Лана Дель Рей
«Lust for Life»
Для пятого студийного альбома Лана Дель Рей совершила ментальное путешествие из Калифорнии в Нью-Йорк, попытавшись придать ему звучание самого кинематографичного американского города. Правда, с заглавным треком ей помогали не нью-йоркеры, а канадцы The Weeknd.
21 июля, Polydor, Interscope
Foster The People
«Sacred Hearts Club»
При написании альбома Марк Фостер и со-товарищи вдохновлялись музыкой 1960-х и психоделикой – так они утверждают в документальном видео-промо «Sacred Hearts Club (the beginning», в котором можно увидеть, как музыканты репетируют новые песни.
21 июля, Columbia Records
Ферги
«Double Dutchess»
Альбом фронтвуман The Black Eyed Peas Ферги должен был выйти еще в начале 2017-го, но певица решила создать свой лейбл и релиз задержали. Ходят слухи, что в августе пластинка все же выйдет. Что известно точно – в него войдут песни «M.I.L.F.$» и «Life Goes On» (в клипе на последнюю Ферги в почтенном возрасте сыграла Элен Рут ван Винкл).
Август
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