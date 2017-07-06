16 лучших альбомов этого лета

Новые пластинки Кэти Перри, Ланы Дель Рэй и Лорд, трибьют группе «Кино» и переиздание «OK Computer»  Radiohead – какие песни стоит слушать нежарким летом 2017-го. 

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«Relaxer»

Британские инди-рокеры (любовь к которым в России, кажется, навсегда привил сериал «Измены» из-за постоянно навязчиво звучащего «Breezeblocks») писали треки для новой пластинки в компании первых скрипок London Metropolitan Orchestra, а в августе впервые выступят в Петербурге в рамках ее презентации.

Infectious, Atlantic

 

Кэти Перри

«Witness»

Кажется, она была с нами всегда, но это всего лишь четвертый номерной альбом Кэти Перри. Поп-певица начала звучать в чем-то проще и ярче (зато универсальней). Возможно, поэтому ее посылы все лучше воспринимаются публикой – именно Кэти Перри стала самым популярным пользователем Twitter.

Capitol Records

 

Phoenix

«Ti Amo»

За два месяца до официального релиза музыку с нового альбом французского бэнда можно было услышать в снятом Софией Копполой, женой фронтмена Томаса Марса, рекламе нижнего белья. Целиком шестая студийная пластинка звучит не хуже.

9 июня, Loyaute, Glassnote

 

London Grammar

«Truth Is A Beautiful Thing»

Воистину прекрасное британское трио, в чьих фанатах числится экс-премьер Великобритании Дэвид Камерон, выступит в Петербурге на Новой Голландии 20 июля, где сыграет вживую кристальную трип-хоп пластинку с новыми гимнами об утраченном времени.

Metal & Dust, Ministry of Sound

 

Лорд

«Melodrama»

Пластинку новозеландская певица посвятила одиночеству, неприкаянности и универсальным переживаниям, которые каждый ощущает индивидуальными: о чем же еще петь в 20 лет. Кажется, синдром второго альбома Lorde преодолела с легкостью – «Melodrama» дебютировала сразу с первого места в чартах Новой Зеландии, Австралии и США, а критики от «Entertainment Weekly» до «Pitchfork» расхваливают его за ловкую манипуляцию эмоциями слушателей.

Lava, Republic

 

The Drums

«Abysmal Thoughts»

Эксплуатирующие звучание 1980-х инди-поп нью-йоркцы для название пластинки выбрали парафраз Ницше из «Как говорит Заратустра», но на основной вопрос философии, в том числе песенной, отвечают просто: все есть любовь.

ANTI-

 

Imagine Dragons

«Evolve»

Третий студийный альбом одной из самых продуктивных рок-групп последнего времени. В копилке бэнда – саундтреки для фильмов «До встречи с тобой», «Отряд самоубийц» и «Пассажиры», а в клипе-релизе первого сингла с альбом «Believer» снялся Дольф Лундгрен.

Interscope Records

 

Radiohead

«OKNOTOK»

В переиздание культового «OK Computer» (в честь 20-летия его релиза), вошли 12 песен из оригинальной версии, би-сайды с выпущенных в тот же период синглов, а также три ранее не записанных трека – «I Promise», «Man Of War» и «Lift», которые можно было услышать только на концертах группы в начале нулевых.

Parlophone

 

«Мы вышли из кино»

В честь 55-летия Виктора Цоя молодые музыканты от Noize MC, «Обе две» и Антона Севидова до  Антохи МС и «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» переосмыслили песни группы «Кино»: знакомые треки получили новую жизнь, а песня «Малыш» силами петербуржцев  Newlux получила англоязычную версию «Baby».

«Светлая музыка»

 

Келвин Харрис

«Funk Wav Bounces»

При создании пятого студийного альбома шотландскому диджею и продюсеру помогали Кэти Перри, Ники Минаж, Ариана Гранде, Фрэнк Оушен, Фаррелл Уильямс, Джон Ледженд и другие.

Columbia

 

Haim

«Something to Tell You»

Три сестры, девичье калифорнийское поп-трио Haim, как сильные и независимые написали все 11 треков самостоятельно, но съемки видео первого ударного сингла «Right Now» доверили Полу Томасу Андерсону.  

7 июля, Polydor

 

Coldplay

«Kaleidoscope»

Тринадцатый по счету мини-альбом из пяти треков следует считать расширенным бисайдом к предыдущему полноценному «A Head Full of Dreams» – по крайней мере, называется он также, как и трек-интермедия пластинки.

14 июля, Parlophone

 

Pompeya

«Domino»

В мини-альбоме одной из главных российских инди-команд, поющих исключительно на английском, всего четыре трека, зато какие. Под заглавный «Domino» (который уже доступен в iTunes), кажется, невозможно не танцевать, что бэнд докажет уже 9 июля в Kuznya на афтерпати фестиваля «Стереолето».

14 июля

 

Лана Дель Рей

«Lust for Life»

Для пятого студийного альбома Лана Дель Рей совершила ментальное путешествие из Калифорнии в Нью-Йорк, попытавшись придать ему звучание самого кинематографичного американского города. Правда, с заглавным треком ей помогали не нью-йоркеры, а канадцы The Weeknd.

21 июля, Polydor, Interscope

 

Foster The People

«Sacred Hearts Club»

При написании альбома Марк Фостер и со-товарищи вдохновлялись музыкой 1960-х и психоделикой – так они утверждают в документальном видео-промо «Sacred Hearts Club (the beginning», в котором можно увидеть, как музыканты репетируют новые песни.

21 июля, Columbia Records

 

Ферги

«Double Dutchess»

Альбом фронтвуман The Black Eyed Peas Ферги должен был выйти еще в начале 2017-го, но певица решила создать свой лейбл и релиз задержали. Ходят слухи, что в августе пластинка все же выйдет. Что известно точно – в него войдут песни «M.I.L.F.$» и «Life Goes On» (в клипе на последнюю Ферги в почтенном возрасте сыграла Элен Рут ван Винкл).

Август

 

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