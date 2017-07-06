16 лучших альбомов этого лета

Кэти Перри

«Witness»

Кажется, она была с нами всегда, но это всего лишь четвертый номерной альбом Кэти Перри. Поп-певица начала звучать в чем-то проще и ярче (зато универсальней). Возможно, поэтому ее посылы все лучше воспринимаются публикой – именно Кэти Перри стала самым популярным пользователем Twitter.

Capitol Records