В Японии появился гаджет, создающий напитки на основе песен
В Японии появилось устройство, которое создает напиток, анализируя настроение песни. Создатель гаджета — японская компания Nomura. Об этом сообщает Reuters.
Пользователь включает музыку и стакан наполняется различными видами сока в зависимости от того, как программа проанализировали настроение песни. С технической точки зрения устройство проводит анализ музыкальных волн и делит их на пять условных настроений: веселое, волнующее, романтичное, сентиментальное и грустное. Каждому настроению соответствует свой вкус: сладкий, кислый, терпкий, соленый и горький соответственно.
«На музыкальном фестивале, например, вы сможете попробовать коктейль на основе песни, которую слушаете в данный момент», — рассказал о возможном применении устройства разработчик компании Акинори Гото.
Он также добавил, что гаджет можно разместить в баре и добавлять в него алкогольные напитки.
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