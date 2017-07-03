В Японии появился гаджет, создающий напитки на основе песен

В Японии появилось устройство, которое создает напиток, анализируя настроение песни. Создатель гаджета — японская компания Nomura. Об этом сообщает Reuters.

Пользователь включает музыку и стакан наполняется различными видами сока в зависимости от того, как программа проанализировали настроение песни. С технической точки зрения устройство проводит анализ музыкальных волн и делит их на пять условных настроений: веселое, волнующее, романтичное, сентиментальное и грустное. Каждому настроению соответствует свой вкус: сладкий, кислый, терпкий, соленый и горький соответственно.