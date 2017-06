Prodigy выпустили клип о жизни в Воронеже

The Prodigy опубликовали видео на песню «Mindfields», снятое во время концерта в Воронеже в мае 2017 года. Клип посвящён 20-летию альбома «The Fat Of The Land».

По сюжету, главный герой первой части ролика просыпается в квартире с плакатами и виниловыми пластинками электронщиков, выпивает водку, закусывает маринованными огурцами, покупает в ларьке шаверму и собирается на концерт. Все это происходит от первого лица. Вторая часть клипа состоит из выступления The Prodigy и видов Воронежа.

Как сообщают СМИ, британцы заранее искали подходящую квартиру с атрибутикой группы.

Видео было создано при поддержке российской студии RENEGADE CINEMA, которая ранее уже делала концертные ролики Prodigy — в мае The Prodigy выпустили другой клип из тура по России на песню «Their Law», снятый в Новосибирске и Екатеринбурге, а в феврале опубликовали отрывок из концерта в Москве.