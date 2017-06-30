Группа Jamiroquai выпустила клип на трек «Superfresh»

Опубликован новый клип «Superfresh» джаз-фанк группы Jamiroquai. Музыканты выложили его на своей официальной странице в Youtube.

«Superfresh» — четвертая композиция с нового альбома «Automaton», который стал первым официальным релизом с 2010 года, когда группа выпустила пластинку «Rock Dust Light Star».

В настоящее время Jamiroquai отправился в мировое турне в поддержку новой пластинки. В 2017 году коллективу исполнится 25 лет.