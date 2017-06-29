Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Московские врачи не смогли спасти 47-летнего Олега Яковлева, доставленного в одну из столичных больниц в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной смерти бывшего солиста «Иванушек International» стало запущенное воспаление легких.

О смерти Яковлева на своей странице в Instagram утром 29 июня сообщила его гражданская жена Александра Куцевол.

О госпитализации певца стало известно накануне. Из-за двустороннего воспаления легких врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции.

Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе (Монголия). В 1998 году вошел в состав поп-группы «Иванушки International», заменив предыдущего солиста, погибшего Игоря Сорина. В составе бойз-бенда он находился до 2013 года, после ушел заниматься сольной карьерой.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким музыканта.

По материалам «Фонтанки».