Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Московские врачи не смогли спасти 47-летнего Олега Яковлева, доставленного в одну из столичных больниц в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной смерти бывшего солиста «Иванушек International» стало запущенное воспаление легких.

О смерти Яковлева на своей странице в Instagram утром 29 июня сообщила его гражданская жена Александра Куцевол.

О госпитализации певца стало известно накануне. Из-за двустороннего воспаления легких врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции.

Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе (Монголия). В 1998 году вошел в состав поп-группы «Иванушки International», заменив предыдущего солиста, погибшего Игоря Сорина. В составе бойз-бенда он находился до 2013 года, после ушел заниматься сольной карьерой.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким музыканта. 

По материалам «Фонтанки». 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

День рождения ресторана Graf-in — 16 июля

Sensation в «СКК Петербургский» — 7 июня

Кендрик Ламар выпустил клип с аллюзией на Тарковского

Стала известна полная программа фестиваля Present Perfect

«ВКонтакте» объявила хедлайнеров третьего VK Fest

В Петербурге вандалы разгромили могилу Цоя

Иван Ургант и Сергей Шнуров схлестнулись на «Версусе»

«Мы вышли из Кино»: в сети опраздновали 55-летие Виктора Цоя