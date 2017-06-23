«Мы вышли из Кино»: в сети опраздновали 55-летие Виктора Цоя
20 июня на портале «Медуза» началась неделя Виктора Цоя: в честь 55-летия лидера «Кино» компания «Светлая музыка» и лейбл Kometa Music подготовили сборник каверов «Мы вышли из Кино», в котором приняли участие многие молодые музыканты из России.
Для трибьюта записаны 25 треков; среди участников проекта — Noize MC, Антон Севидов (Tesla Boy), Антоха МС, «Обе две», «Петля Пристрастия», Михаил Идов, Nina Karlsson, «Биртман» и Найк Борзов. Премьера всех каверов состоится на портале: каждый день с 20 по 24 июня «Медуза» публикует по пять новых треков. Полностью релиз будет доступен с 24 июня.
Помимо каверов портал выложил видеоклипы, некоторые из которых сняли студенты и выпускники факультета режиссуры музыкальных видео Академии Wordshop и проект Fairlane acoustic.
В рамках проекта «Мы вышли из Кино» «Медуза» также выложила редкие фотографии с квартирников и концертов группы Виктора Цоя — снимки фотографов Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова, Владимира Быстрова, Александра Бойко, а также кадры из архива басиста «Кино» и «Аквариума» Александра Титова. Часть снимков — редкие, как, например, фотография с концерта «Кино» в Ленинградском рок-клубе 1983 года. «Медуза» также публикует воспоминания Александра Титова о Викторе Цое и ленинградской музыкальной жизни 1980-х.
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Квартирник. Марьяна Ковалева (жена Виктора Цоя с 1984 года) и Виктор Цой. 1983 год
Фото Владимира Быстрова
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Квартирник. Гитарист, участник первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин и Виктор Цой. 1983 год
Фото Владимира Быстрова
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Концерт «Кино» в Ленинградском рок-клубе. Виктор Цой, на заднем плане Юрий Каспарян. 1986 год
Фото Дмитрия Конрадта
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Концерт «Кино». Виктор Цой. 1986 год
Фото Дмитрия Конрадта
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Свадьба певицы и продюсера Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна. Виктор Цой, на заднем плане с бокалом Георгий Гурьянов, барабанщик «Кино». 2 ноября 1987 года
Фото Дмитрия Конрадта
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Свадьба Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей. Слева направо: Георгий Гурьянов, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, Джоанна Стингрей, Юрий Каспарян, бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров, Александр Титов, художник Андрей Крисанов, актер и музыкант Сергей Африка-Бугаев, Виктор Цой. 2 ноября 1987 года
Фото Дмитрия Конрадта
Журналистам издания также удалось поговорить с сыном Виктора Цоя Александром, который редко дает интервью или участвует в телешоу, посвященных отцу. «Медуза» расспросила его о влиянии популярности отца, о притягательности музыки «Кино» и новом сольном проекте.
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