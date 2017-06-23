«Мы вышли из Кино»: в сети опраздновали 55-летие Виктора Цоя

В рамках проекта «Мы вышли из Кино» «Медуза» также выложила редкие фотографии с квартирников и концертов группы Виктора Цоя — снимки фотографов Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова, Владимира Быстрова, Александра Бойко, а также кадры из архива басиста «Кино» и «Аквариума» Александра Титова. Часть снимков — редкие, как, например, фотография с концерта «Кино» в Ленинградском рок-клубе 1983 года. «Медуза» также публикует воспоминания Александра Титова о Викторе Цое и ленинградской музыкальной жизни 1980-х.