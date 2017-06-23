Новый клип: видео Radiohead на неизданный трек «Man of War»

Британская группа Radiohead выпустила видео на неизданный трек «Man of War», который войдет в переиздание альбома «OK Computer». Музыканты выложили композицию в Youtube.

Напомним, в этом году альбому «OK Computer» исполняется 20 лет. В честь этого портал Pitchfork попросил художников визуализировать культовые песни британцев.

В переиздание пластинки войдет несколько неизвестных публике песен, Radiohead представят их сегодня, 23 июня.