Каждый год «Стереолето» мы посвящаем новой теме. На этот раз — 55-летию Виктора Цоя. Ведь группа «Кино» и правда самая влиятельная из когда-либо существовавших в России. Я ее впервые услышал в 1984-м и примерно тогда же попал на их концерт, что очень сильно изменило мою жизнь.

Поэтому на фестиваль мы пригласили «Симфоническое Кино» — оркестр из шестидесяти музыкантов во главе с бас-гитаристом группы Юрием Каспаряном. А сын Виктора Цоя Саша, медиахудожник и дизайнер, создал для проекта видеоряд. На «Стереолете», кстати, дебютирует и новый бэнд Каспаряна — Сhic project. В честь юбилея также пройдут две выставки: иллюстраций арт-проекта Doping-pong для сиквела фильма «Игла» Рашида Нугманова и снимков Игоря Старцева, фотографа и оператора оригинальной, первой части.

Хедлайнерами этого года станут группы U.N.K.L.E. (у них как раз накануне выступления в Петербурге выйдет новый альбом), «Сплин» с программой The Best и «Грибы», которые готовят специальное шоу. Приедут играющие брасс-техно американцы Too Many Zooz, лучшие французские фанкеры General Elektriks, израильский грув-коллектив Lucille Crew, наши музыканты «Моя Мишель», Pompeya, «25/17» и многие другие. Одна из сцен на день будет полностью отдана финским артистам — выступят подписант лейбла Domino, экс-водитель трамвая Jaakko Eino Kalevi, рок-трио K-X-P и дикая краут-панк-рок-группа Teksti TV 666. Из новых русских групп у нас будут «ГШ/Glintshake», «Пасош», «Свидание», Mustelide, Easy M и Хаски.

Я родился и вырос в Петербурге, и с городом у меня ассоциируются помимо «Кино» группы «Маркшейдер Кунст», «Зоопарк» и Майк Науменко, «Аквариум», Optimystica Orchestra, «Полюса», «Кирпичи», «Сплин», а также «Ленинград» — не потому, что «В Питере — пить», а из-за подхода к музыке.

Хорошо помню свою первую квартиру на улице Шевченко. Это та самая часть Васильевского острова рядом с портом, которую называют Гавань. Тогда она была другой: не так сильно застроена, но в моем детстве там уже стоял «Ленэкспо», где устраивали иностранные выставки корабельного оборудования и можно было заполучить красивый, пахнущий заграницей буклет, например, с какими-нибудь цветными тросами.