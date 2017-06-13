Создатель «Стереолета» и главный музкультуртрегер города сдал нам лайнап фестиваля этого года и места, где больше всего любил гулять в детстве.
Илья Бортнюк о программе «Стереолета»-2017 и детстве в Петербурге
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Илья Бортнюк
Каждый год «Стереолето» мы посвящаем новой теме. На этот раз — 55-летию Виктора Цоя. Ведь группа «Кино» и правда самая влиятельная из когда-либо существовавших в России. Я ее впервые услышал в 1984-м и примерно тогда же попал на их концерт, что очень сильно изменило мою жизнь.
Поэтому на фестиваль мы пригласили «Симфоническое Кино» — оркестр из шестидесяти музыкантов во главе с бас-гитаристом группы Юрием Каспаряном. А сын Виктора Цоя Саша, медиахудожник и дизайнер, создал для проекта видеоряд. На «Стереолете», кстати, дебютирует и новый бэнд Каспаряна — Сhic project. В честь юбилея также пройдут две выставки: иллюстраций арт-проекта Doping-pong для сиквела фильма «Игла» Рашида Нугманова и снимков Игоря Старцева, фотографа и оператора оригинальной, первой части.
Хедлайнерами этого года станут группы U.N.K.L.E. (у них как раз накануне выступления в Петербурге выйдет новый альбом), «Сплин» с программой The Best и «Грибы», которые готовят специальное шоу. Приедут играющие брасс-техно американцы Too Many Zooz, лучшие французские фанкеры General Elektriks, израильский грув-коллектив Lucille Crew, наши музыканты «Моя Мишель», Pompeya, «25/17» и многие другие. Одна из сцен на день будет полностью отдана финским артистам — выступят подписант лейбла Domino, экс-водитель трамвая Jaakko Eino Kalevi, рок-трио K-X-P и дикая краут-панк-рок-группа Teksti TV 666. Из новых русских групп у нас будут «ГШ/Glintshake», «Пасош», «Свидание», Mustelide, Easy M и Хаски.
Я родился и вырос в Петербурге, и с городом у меня ассоциируются помимо «Кино» группы «Маркшейдер Кунст», «Зоопарк» и Майк Науменко, «Аквариум», Optimystica Orchestra, «Полюса», «Кирпичи», «Сплин», а также «Ленинград» — не потому, что «В Питере — пить», а из-за подхода к музыке.
Хорошо помню свою первую квартиру на улице Шевченко. Это та самая часть Васильевского острова рядом с портом, которую называют Гавань. Тогда она была другой: не так сильно застроена, но в моем детстве там уже стоял «Ленэкспо», где устраивали иностранные выставки корабельного оборудования и можно было заполучить красивый, пахнущий заграницей буклет, например, с какими-нибудь цветными тросами.
Школа № 15, где я учился, тоже на Васильевском. Классе в шестом весной, когда все таяло и воды было по колено, нам с одноклассниками нравилось гулять по Смоленскому кладбищу. Для нас тогда это был большой и странный парк. Получалось, что там торчали только кочки, и мы прыгали по ним, представляя себя в дебрях Амазонки.
Еще у меня была замечательная возможность приобщиться к мировому кинематографу. Именно так — «Кинематограф» — назывался кинотеатр в ДК имени Кирова. Он был единственным в Ленинграде, где показывали картины из коллекции Госфильмофонда. Я смотрел там буквально все ленты подряд: вестерны, ужасы, мультфильмы студии «Дисней» и комедии с Чарли Чаплином.
Сейчас я живу на 13-й линии, и мне до сих пор нравится Васильевский остров. Особенно Большой проспект, по которому гуляли герои моего любимого писателя Вадима Шефнера. Они его называли «проспект ЗНД» — «замечательных недоступных девушек».
Моему поколению свойственно покупать пластинки. Это у нас такая вторая молодость — приобретать виниловые записи тех, кого мы раньше слушали на кассетах и CD. С моей коллекцией произошла забавная история. Я снимал квартиру на 20-й линии, но потом съехал, а после меня ее арендовал Антон Белянкин из группы «Два самолета». Когда перевозил вещи, я оставил свое собрание пластинок — их тогда было около семисот. Спустя какое-то время вернулся за ними, а Антон мне говорит: «Слушай, твои диски рассосались по собраниям петербургских диджеев». С одной стороны, я был рад, так как выполнил свою миссию — поднял музыкальную культуру Петербурга. С другой — немного жалел коллекцию. Особенно была дорога пластинка с автографом Скримин Джея Хокинса. Сейчас я чаще покупаю винил за границей или заказываю на eBay. В Петербурге хожу за ним в магазины Imagine Club и VinyllaSky.
Текст: Елена Анисимова
Фото: архивы пресс-служб
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