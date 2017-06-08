Премьера: альбом Павла Артемьева «Канун конца начала»

Российский певец, музыкант, бывший солист группы «Корни», а ныне автор песен и продюсер рок-группы «ARTEMIEV» Павел Артемьев выпустил новый музыкальный альбом под названием «Канун конца начала». Наша редакция расспросила музыканта о том, как создавался альбом, а также узнала о готовящихся выступлениях.

Павел, расскажите о концепции альбома и о том как он создавался?

— Фактически работа над пластинкой началась еще в сентябре 2016 года. «Канун конца начала» — концептуальный альбом, который является единым музыкальным полотном, где каждый трек дополняет предыдущий. В нем также присутствует некая драматургия: мне хотелось рассказать определенную историю и, надеюсь, у меня это получилось.

Кто из музыкантов участвовал в создании пластинки?

— Музыкальный состав группы расширился: если раньше мы играли вчетвером, то в этот раз записывать альбом нам помогали приглашенные струнные музыканты, а в одной из песен играет саксофонист Николай Моисеенко. Также к вокалу подключилась актриса Инна Сухорецкая, которая играет вместе со мной в театре «Практика». В целом мне кажется альбом получился более «взрослым» и целостным. Кстати, для его обложки мы использовали картину художника Андрея Савельева (SAVVA), бывшего главного редактора «Собака.ру», чьё творчество я очень люблю.

Как Вы можете определить жанр своей музыки?

— Честно говоря, мне сложно дать точное определение: в альбоме «Канун конца начала» присутствует и академическая музыка (я вспомнил о своем музыкальном образовании), есть даже что-то от «Ленинградского рок-клуба» — это можно услышать и почувствовать в некоторых песнях.

Одним словом, это смесь стилей. Я бы назвал это «интеллектуальной поп-музыкой».

Вы планируете концерты в поддержку нового альбома?

— 1 июля мы выступим с концертом-презентацией на острове «Новая Голландия» в Петербурге. Также у нас запланировано выступление 22 июля на фестивале «Усадьба Jazz» в Воронеже. Точно будут концерты в Москве, но пока я не могу сообщить конкретную дату — все еще в процессе подготовки.

Текст: Ася Алисултанова.