Ginza Project привозит к открытию летнего проекта «Лужайка» киевскую группу «Грибы», чьи ролики на YouTube собирают десятки миллионов просмотров. На данный момент их четвертый клип «Тает лед» за три месяца посмотрели более 87 миллионов раз. Еще год назад о представителях хип-хауз-звучания ничего не слышали, а сегодня они бьют все мыслимые и немыслимые рекорды популярности.

С момента появления видео на трек «Тает лед» в сети появилось немало пародий и каверов на него. Среди них — таджики из Москвы с текстом «Между нами тает лед / ФМС нас теперь не найдет / Мы промокнем под дождем / Но семье деньги переведем», ансамбль «Дореволюціонный Совѣтчикъ», который перенес действие клипа в Петербург 1900-го года и назвал группу «Квартет "Трюфели"», ведущий прогноза погода «Вечерний Ургант» и король российской эстрады Филипп Кирковров, призывающий к флешмобу с хештегом #грибычелендж. Не остались в стороне и студенты университета ИТМО — они создали гик-версию песни со словами «Между нами дымится лед / Он сухой диоксид углерод/ Метаматериал мы создаем/ Мы любовью его назовем».

Отличительной чертой группы является звучание на стыке хип-хопа и хауса, так называемый хип-хауз, а также отказ от любых контактов с прессой: «Грибы» не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и стремятся к анонимности. В клипах участники коллектива скрывают свои лица под капюшонами, панамами и балаклавами.