Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Собака»

Петербургская группа «Самое Большое Простое Число» выпустила необычный клип на песню «Собака». Вместо фронтмэна Кирилла Иванова текст в нем на ломаном русском произносят речитативом или поют разнообразные жители Нью-Йорка.

Идея снять полиэкранный караоке-клип вместо традиционного музыкального видео пришла в голову режиссеру «Собаки» Александре Кулак. По ее словам, заставить американцев четко выговаривать сложные и для русскоязычного строки текста ей так и не удалось.

Напомним, в начале весны «СБПЧ» также записали новый мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!»: по определению Кирилла Иванова, три веселые песни о конце света.