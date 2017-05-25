Вышел новый альбом Скриптонита

Рэпер казахстанского происхождения Скриптонит (в миру Адиль Жалелов) выпустил второй номерной альбом «Праздник на улице 36».

Хип-хоп артист объединения Gazgolder представит новую пластинку 26 мая в клубе «А2 Green Concert» Ее обещали слушателям еще в 2016 году, но интрига затянулась, зато за это время Скриптонит успел записать совместный трек с Major Lazer.

Напомним, что уроженец Павлодара в 2015 году выпустил дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями», который стал одной из самых успешных пластинок в истории русскоязычного хип-хопа.