Вышел второй клип Ланы Дель Рей и Thw Weeknd на песню «Lust for Life»
Вышел еще один клип Ланы Дель Рей на трек «Lust for Life», записанный совместно с канадским нео-r'n'b артистом The Weeknd (Эйбелем Тесфайе).
Премьера песни состоялась в апреле в эфире радиостанции BBC Radio 1, после чего был обнародован первый клип на этот трек.
«Lust for Life» станет заглавной песней в новом альбоме Ланы Дель Рей, который будет представлен 21 июля. Еще одна коллаборацией в грядущем альбоме, станет трек «Tomorrow Never Came», записанный вместе с Шоном Ленноном.
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