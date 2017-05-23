Вышел второй клип Ланы Дель Рей и Thw Weeknd на песню «Lust for Life»

Вышел еще один клип Ланы Дель Рей на трек «Lust for Life», записанный совместно с канадским нео-r'n'b артистом The Weeknd (Эйбелем Тесфайе).

Премьера песни состоялась в апреле в эфире радиостанции BBC Radio 1, после чего был обнародован первый клип на этот трек.

«Lust for Life» станет заглавной песней в новом альбоме Ланы Дель Рей, который будет представлен 21 июля. Еще одна коллаборацией в грядущем альбоме, станет трек «Tomorrow Never Came», записанный вместе с Шоном Ленноном.