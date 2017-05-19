Что слушает группа 5'nizza?

Культовый харьковский дуэт презентует в Петербурге свой третий по счету (и первый за десять лет) альбом «Ку». Перед концертом мы узнали у Сергея Бабкина и Андрея Запорожца, какие песни у них ассоциируются с нашим городом (спойлер: без «Невы» не обошлось). 

Выбор Сергея Бабкина

 

5'nizza «Нева»

Для меня эта песня очень крепко повязана с Петербургом. Не потому что она наша, а потому, наверное, что она была написана в мечтах о городе. Лишь представляя его, и никогда ранее не бывав.

«Сплин» «Романc»

Помню точно, что подбирал аккорды этой песни, находясь в Петербурге. Пожалуй, хотелось исполнить ее самому еще и будучи там. Очень люблю эту песню, и в целом творчество Александра Васильева.

Markscheider Kunst «Бабушка»

Эти волшебные мужчины для меня и есть Санкт-Петербург. Эта песня была самой первой, которую я услышал, когда мне поставили их диск. И я влюбился по уши. Потом был на концерте и танцевал без продыху, потом – дружба и запись совместной песни на студии «Мелодия».

Tequilajazzz «Зимнее Солнце»

У этой прекрасной группы очень много песен которые у меня ассоциируется с Питером. Но почему -то в основном песни Жени Фёдорова- это мосты. Массивные, тяжелые, красивые. В сведенном или разведенном положении это не важно.

«Аквариум» «Луна, успокой меня»

Это тот Питер, который обычно не показывают туристам. Все там. В этих каналах, пролетах и скверах».

Выбор Андрея Запорожца (Sun)

King Krule — Easy Easy

Optimystica Orchestra — «Печальная рыба-солнце»

Nas — The World Is Yours

Flying Lotus — Never Catch Me ft. Kendrick Lamar»

 

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