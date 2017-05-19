Что слушает группа 5'nizza?

5'nizza «Нева»

Для меня эта песня очень крепко повязана с Петербургом. Не потому что она наша, а потому, наверное, что она была написана в мечтах о городе. Лишь представляя его, и никогда ранее не бывав.

«Сплин» «Романc»

Помню точно, что подбирал аккорды этой песни, находясь в Петербурге. Пожалуй, хотелось исполнить ее самому еще и будучи там. Очень люблю эту песню, и в целом творчество Александра Васильева.

Markscheider Kunst «Бабушка»

Эти волшебные мужчины для меня и есть Санкт-Петербург. Эта песня была самой первой, которую я услышал, когда мне поставили их диск. И я влюбился по уши. Потом был на концерте и танцевал без продыху, потом – дружба и запись совместной песни на студии «Мелодия».

Tequilajazzz «Зимнее Солнце»

У этой прекрасной группы очень много песен которые у меня ассоциируется с Питером. Но почему -то в основном песни Жени Фёдорова- это мосты. Массивные, тяжелые, красивые. В сведенном или разведенном положении это не важно.

«Аквариум» «Луна, успокой меня»

Это тот Питер, который обычно не показывают туристам. Все там. В этих каналах, пролетах и скверах».