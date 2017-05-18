Вокалист группы Everything Is Made in China Максим Федоров выбрал по нашей просьбе 11 треков в стиле Петербурга: отличный саундтрек для прогулок белой ночью.
Плейлист Петербурга: что слушать, когда начнутся белые ночи
В мае у группы EIMIC (они же Everything Is Made in China) вышла новая пластинка «Acquired Taste», которую они сыграют живьем на концерте-презентации 19 мая в клубе «Гештальт». Мы ее уже послушали и у нас для вас две новости: состав бэнда сократился до двух человек (фронтмена Максима Федорова и барабанщика Сергея Говоруна) и под треки теперь можно танцевать. По нашей просьбе вокалист пост-рок группы выбрал 11 композиций в стиле Петербурга.
Авишай Коэн — «Pinzin Kinzin»
К концертам я часто подготавливаю плейлисты, чтобы зрители могли послушать еще что-то хорошее, кроме нашего выступления. И этот трек когда-то мы ставили сразу после ухода со сцены. На одном концерте, который был ещё в старом «Цоколе», мы уже собирались домой, и в этот момент пришёл Евгений Фёдоров. Ему надо было забрать инструменты, которые оставались в клубе после выступления за день до нас. Разговорившись, я узнал о том, что Tequilajazzz тогда сыграла свой последний концерт — без всяких объявлений. Для меня в тот момент это было как конец эпохи.
Tequillajazzz — «Такая же как и я»
Tequillajazzz для меня одна из главных групп юности, и этот трек — прямая связь с Петербургом. FishFabrique. «Наливайя» — наливай! Ну, и «дожди в Ленинграде» — сказало нам радио», конечно же.
Trentemoller — «Complicated»
Когда я думаю о треках, которые могли бы по духу быть питерскими, вспоминается и он, почему-то. Наверное, из-за того, что недавно вышел. Trentemoller из Копенгагена, что тоже плюс. Он вообще к Питеру очень подходит.
Kashmir — «Surfing the Warm Industry»
В Петербурге как раз я и узнал об этой группе, и она стала одной из любимейших навсегда. Как ни удивительно, они тоже из Копенгагена. Видимо, природа берет своё
Аквариум — «Капитан Африка»
Мы научились слушать, чувствовать, читать между строк и познакомились с электричеством. Спасибо, Борис Борисович!
Аукцыон — «Полька»
Ну, такое могло сформироваться только в Петербурге, или даже Ленинграде. Настроение, ритмика, декаданс. Все по-питерски.
Ленинград — «Танцы»
Возможно, это то, что называется guilty pleasure, но песня явно ассоциируется у меня с Петербургом. В самом начале это была очень даже авангардно-сатирическая группа, да и остаётся такой же, но, скорее, уже без первой части. А некоторые строчки из трека — просто до слез.
Interpol — «Pioneer to the Falls»
А это вообще самая петербургская западная группа. У меня много знакомых отсюда её очень любят, впрочем, как и я. Опять же, «Pioneer to the Falls» из тех треков, что приходят в голову, когда думаешь о городе на Неве.
СБПЧ — «Нельзя сказать короче»
Вспомню и эту вещь, чтобы не классикой единой. Отличный трек, отличный клип, отличный текст — жаль нельзя сказать короче.
Talking Heads — «Once in a Lifetime»
Как мне кажется, если бы и могла появиться в России эта команда, то только в Петербурге. Или, с учетом времени в Ленинграде. Тонко, на грани и в точку. В Петербурге, я думаю, очень любят эту команду. И, конечно, it still makes sense.
EIMIC — «In (Recursion) Out»
Со своим личным выбором определяться всегда тяжело. Но, возможно, с нового альбома Петербургу подойдет именно эта песня. Я сочинил ее на акустике и потом переложил на электронную аранжировку. С точки зрения конкретной песни она была для меня этапом. Настроение в ней где-то из местных краев. Да и делал я ее, находясь в валдайских краях — а это уж точно ближе к Питеру, чем к Москве.
Концерт EIMIC 19 мая в клубе «Гештальт»
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