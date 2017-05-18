Плейлист Петербурга: что слушать, когда начнутся белые ночи

Авишай Коэн — «Pinzin Kinzin»

К концертам я часто подготавливаю плейлисты, чтобы зрители могли послушать еще что-то хорошее, кроме нашего выступления. И этот трек когда-то мы ставили сразу после ухода со сцены. На одном концерте, который был ещё в старом «Цоколе», мы уже собирались домой, и в этот момент пришёл Евгений Фёдоров. Ему надо было забрать инструменты, которые оставались в клубе после выступления за день до нас. Разговорившись, я узнал о том, что Tequilajazzz тогда сыграла свой последний концерт — без всяких объявлений. Для меня в тот момент это было как конец эпохи.