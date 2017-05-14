Победителем «Евровидения-2017» стал Сальвадор Собрал из Португалии
Португальский певец Сальвадор Собрал, исполнивший песню «Amar Pelos Dois», занял первое место на международном конкурсе песни «Евровидение». В результате общего голосования жюри конкурса и телезрители отдали за Сальвадора Собрала 758 баллов.
Второе место в Евровидении-2017 занял представитель Болгарии Кристиан Костов (615 очков). Его песню «Beautiful Mess» создавала группа продюсеров, которые работали с Селеной Гомес, Леди Гагой, Армином ван Буреном и многими другими известными артистами. Примечательно, что 17-летний Костов вырос в Москве и даже стал финалистом детского шоу «Голос. Дети» на «Первом канале».
На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла).
Отметим, что финал Евровидения-2017 прошел в субботу, 13 мая, в Киеве. Россия впервые в 2000 года не приняла участия в конкурсе. Это было связано с отказом украинский властей пускать на территорию страны участницу от РФ Юлию Самойлову. В ответ на это «Первый канал» отказалась от трансляции проекта в своем эфире. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.
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