Победителем «Евровидения-2017» стал Сальвадор Собрал из Португалии

Португальский певец Сальвадор Собрал, исполнивший песню «Amar Pelos Dois», занял первое место на международном конкурсе песни «Евровидение». В результате общего голосования жюри конкурса и телезрители отдали за Сальвадора Собрала 758 баллов.

 

 

Второе место в Евровидении-2017 занял представитель Болгарии Кристиан Костов (615 очков). Его песню «Beautiful Mess» создавала группа продюсеров, которые работали с Селеной Гомес, Леди Гагой, Армином ван Буреном и многими другими известными артистами. Примечательно, что 17-летний Костов вырос в Москве и даже стал финалистом детского шоу «Голос. Дети» на «Первом канале».

 

 

На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла).

 

 

Отметим, что финал Евровидения-2017 прошел в субботу, 13 мая, в Киеве. Россия впервые в 2000 года не приняла участия в конкурсе. Это было связано с отказом украинский властей пускать на территорию страны участницу от РФ Юлию Самойлову. В ответ на это «Первый канал» отказалась от трансляции проекта в своем эфире. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.

— ДОПОЛНЯЕТСЯ —

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Юлию Самойлову готовятся отправить на «Евровидение» в 2018 году

Первый канал отказался показывать «Евровидение»-2017

Организаторы «Евровидения» пригрозили отстранить Украину от конкурса из-за Самойловой

Михаил Шурыгин: «Победа на "Евровидении" из жалости не нужна крупнейшей музыкальной державе»

Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в следующем году

Украина запретила российской участнице «Евровидения» въезд в страну

Иосиф Кобзон посоветовал Юлии Самойловой не ехать на «Евровидение»

СМИ: «Евровидение-2017» может пройти в России