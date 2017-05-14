Победителем «Евровидения-2017» стал Сальвадор Собрал из Португалии

Отметим, что финал Евровидения-2017 прошел в субботу, 13 мая, в Киеве. Россия впервые в 2000 года не приняла участия в конкурсе. Это было связано с отказом украинский властей пускать на территорию страны участницу от РФ Юлию Самойлову. В ответ на это «Первый канал» отказалась от трансляции проекта в своем эфире. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.