8 июня Сет Трокслер встанет за вертушки back2back с Магдой. К ним присоединятся Юлия Говор, Tripmastaz и София Родина. Место действия — Петербург. Остальное пока тайна. Таков закон жанра секретных лондонских вечеринок, которые теперь проводятся по всему миру. На них стремятся побывать десятки тысяч людей, а миллионы следят за событиями онлайн. Действует только личное приглашение организаторов. Однако — внимание! — Boiler Room и Ballantine’s дают возможность получить заветный билет 10 читателям «Собака.ru» — достаточно принять участие в нашем проекте, который стартует 25 мая. Докажи, что ты все знаешь про хедлайнера и героев петербургского лайн-апа, расскажи, что тебя так влечет на танцпол, и получи билет.

10 счастливчиков, которые правильно ответят на все вопросы и напишут самые интересные, по мнению дорогой редакции и музыкантов, ответы на творческий вопрос, попадут в списки. Мы объявим их 6 июня.