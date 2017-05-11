Стала известна программа фестиваля «Звезды белых ночей»

Широкой публике стала известна программа XXV музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Событий в рамках фестиваля, как обычно, крайне много, но уже можно говорить о главных премьерах, на которые будет не пробиться.

Во-первых, это премьера оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» с международной дивой Анной Нетребко в заглавной партии. Во-вторых, двухчастный балет «Времена года», поставленный представителем новейшего поколения хореографов Ильей Живым.

Также в программе: премьера «Ярославны» Бориса Тищенко в постановке еще одной молодой звезды, Владимира Варнавы, с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом. На пресс-конференции было объявлено, что на фестивале могут появиться Пласидо Доминго, выдающиеся басы современности Ферруччо Фурланетто, Илдьдар Абдразаков и Рене Папе. Подробная программа фестиваля - на сайте Мариинского театра.