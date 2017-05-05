Николай Серебряков, музыкант «Fun2mass»

Наш релиз порадует, в первую очередь, интеллектуального слушателя: любителей соул и фанк музыки, а также живого звучания. Пластинка полностью англоязычная за исключением одной песни – «Весна». Она закрывает альбом. Кроме нее, еще четыре трека авторских, а остальные семь – американская классика 1960-70-х. Это безусловнейшие хиты соул-культуры от Marvin Gaye, Herbie Hankock, Roy Ayers, Rick James. Они очень органично сочетаются с песнями «Fun2mass».

Всего в записи принимали участие 14 музыкантов. Две песни на альбоме спел наш канадский единомышленник, партнер и друг – David Morin. Музыканты «F2M» помогали в записи его сольного альбома, а вместе мы выступали на ежегодной конференции «Midem» в Канне. Мы продолжаем делать совместные треки и готовим новую живую программу. Но это отдельное событие. А пока встречайте нашу новой работу».