Петербургские фанкеры, группа «Fun2Mass», выпустила одноименный альбом из переосмысленых соул-хитов, авторских англоязычных треков и композиции на русском с самым радостным и оптимистичным названием – «Весна».
Премьера: Альбом «Fun2Mass»
Сегодня, 5 мая, вышел альбом «Fun2Mass» одноименной петербургской фанк-группы. Музыканты записали пластинку на канадском лейбле Bombay-records. По нашей просьбе о диске, который готовился полтора года, нам рассказал один из участников бэнда – Николай Серебряков.
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Николай Серебряков, музыкант «Fun2mass»
Наш релиз порадует, в первую очередь, интеллектуального слушателя: любителей соул и фанк музыки, а также живого звучания. Пластинка полностью англоязычная за исключением одной песни – «Весна». Она закрывает альбом. Кроме нее, еще четыре трека авторских, а остальные семь – американская классика 1960-70-х. Это безусловнейшие хиты соул-культуры от Marvin Gaye, Herbie Hankock, Roy Ayers, Rick James. Они очень органично сочетаются с песнями «Fun2mass».
Всего в записи принимали участие 14 музыкантов. Две песни на альбоме спел наш канадский единомышленник, партнер и друг – David Morin. Музыканты «F2M» помогали в записи его сольного альбома, а вместе мы выступали на ежегодной конференции «Midem» в Канне. Мы продолжаем делать совместные треки и готовим новую живую программу. Но это отдельное событие. А пока встречайте нашу новой работу».
Лайв-презентация альбома пройдет также сегодня, 5 мая, в ресторане Packman. Концерт начнется в полночь.
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