Radiohead перевыпустит OK Computer с тремя новыми песнями

Летом Radiohead выпустит юбилейное переиздание альбома «OK Computer» с тремя неизданными песнями. Пластинка будет называться OkNotOkComputer.

В конце апреля поклонники группы стали замечать в Лондоне, Берлине, Амстердаме, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке непонятные, загадочные плакаты с переделанным текстом трека Fitter Happier и подписью «1997-2017». Вдобавок к этому, группа опубликовала в своём твиттере небольшое видео, имитирующее экран компьютера первого поколения с надписью Program: radiohead и текстом песни Climbing Up the Walls, который читает неизвестная девочка.

Сайт группы сейчас представляет собой белую страничку с единственной гиперссылкой, ведущей на сайт переиздания пластинки. Под ссылкой значится: «Меня не интересует веб-сайт, который постоянно обновляется в бесконечном цикле и наполнен просроченным контентом со сломанных жёстких дисков Донвуда и Чока. Где я могу купить «OkNotOkComputer»?»

Tchock – это псевдоним лидера Radiohead Тома Йорка, а Стэнли Донвуд – художник, нарисовавший все обложки альбомов группы. В юбилейное переиздание войдут 12 оригинальных треков, би-сайды с синглов 1990-х годов и три ранее не издававшиеся композиции – I Promise, Man Of War (также известная как Big Boots) и Lift. Альбом выйдет 23 июня и будет доступен на CD, виниле и в цифровом формате.

Напомним, что OK computer – третий студийный альбом британской группы Radiohead, выпущенный 21 мая 1997 года на лейблах Parlophone и Capitol Records. Альбом получил широкое признание со стороны музыкальных критиков и по праву считается одной из величайших пластинок в истории музыкальной индустрии. В 2003 году альбом занял 162-ю позицию в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен». В 2015 году Библиотека Конгресса США отметила альбом как «культурно, исторически или эстетически значимую» запись и внесла его в Национальный реестр звукозаписи.

По материалам «Фонтанки.ру»