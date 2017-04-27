Группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Экстаз»

Как отметил накануне сам Сергей Шнуров в интервью журналистам, в клипе «Экстаз» сталкиваются две России: одна, которая уехала из страны лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая трудится на заправке. Лидер «Ленинграда» также подчеркнул, что ролик стал выходит за привычные рамки формат клипа: продолжительность «Экстаза» — более 11 минут. И, судя по высказывания Шнурова, они движутся к формату большого кино.

Режиссером ролика выступила Анна Пармас, номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Напомним, Анна Пармас также сняла самые хитовые клипы группы «Ленинград»: «Экспонат» набрал более 106 миллионов просмотров на момент написания новости, «ЗОЖ» и «В Питере — пить» (у обоих почти 40 млн просмотров).