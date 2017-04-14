Дмитрий Маликов: «Рэп-батлы — это те же выступление поэтов в 60-70-ые года»

Объяснение для хейтеров

Почему дали «народного»

Было три основных наезда (в комментариях – прим.), о каждом из которых я могу сказать. Первый был наезд на то, за какие заслуги он получил Народного артиста. Второй - это то, что я папенькин сынок, папа меня вытащил на сцену. Третий упрек связан с пред двумя. Мол, кто я такой?

Звание Народного артиста присваивает государство за определенные заслуги. В моем случае это не только долгий творческий путь, но и большое количество просветительской работы для детей, для подрастающего поколения, связанной с классической музыкой в том числе. Это не только наличие эстрадных хитов. Они много у кого есть. Я проехал более 110 городов с бесплатными благотворительными программами для детей, мастер-классами под названием «Уроки музыки». Недавно я выпустил спектакль, он тоже связан с просветительской, благотворительной деятельностью.

Про отца

Нужно помнить, какое это было время. Это было в 1988 году, когда я впервые появился на экране. Мой отец принес песню, которую я тогда записал, на худсовет. Ее посмотрели, заставили ее переделать. Я ее спел, и только после этого ко мне пришла слава в том числе. Но, во-первых, какой родитель не поможет своему ребенку? А во-вторых, одна песня, один успех много к кому приходят, а удержать этот успех в течение многих лет, тут никакие заслуги, деньги, связи родителей не помогают. Тут работает лишь отношение людей, уважение публики.

Как сидит в соцсетях и как ведет аккаунты

Люди за то и ценят, что ты общаешься реально, что это не надуманно, что ты не хвалишься своими достижениями. Людей интересует реакция, интересует жизнь. Если звезда интересна, то она интересна. Мне любой человек может написать, я могу ответить. Если я буду отвечать серьезно, то никакой "третьей молодости". Ирония, самоирония – это проявление мудрости.