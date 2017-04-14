Композитор, музыкант и без преувеличения успешный блогер (у него в Twitter почти полмиллиона читателей) перепел русских рэперов, ответил хейтерам и объяснил, как получил звание «народного артиста».
Дмитрий Маликов: «Рэп-батлы — это те же выступление поэтов в 60-70-ые года»
Объяснение для хейтеровБыло три основных наезда (в комментариях – прим.), о каждом из которых я могу сказать. Первый был наезд на то, за какие заслуги он получил Народного артиста. Второй - это то, что я папенькин сынок, папа меня вытащил на сцену. Третий упрек связан с пред двумя. Мол, кто я такой?
Почему дали «народного»
Звание Народного артиста присваивает государство за определенные заслуги. В моем случае это не только долгий творческий путь, но и большое количество просветительской работы для детей, для подрастающего поколения, связанной с классической музыкой в том числе. Это не только наличие эстрадных хитов. Они много у кого есть. Я проехал более 110 городов с бесплатными благотворительными программами для детей, мастер-классами под названием «Уроки музыки». Недавно я выпустил спектакль, он тоже связан с просветительской, благотворительной деятельностью.
Про отца
Нужно помнить, какое это было время. Это было в 1988 году, когда я впервые появился на экране. Мой отец принес песню, которую я тогда записал, на худсовет. Ее посмотрели, заставили ее переделать. Я ее спел, и только после этого ко мне пришла слава в том числе. Но, во-первых, какой родитель не поможет своему ребенку? А во-вторых, одна песня, один успех много к кому приходят, а удержать этот успех в течение многих лет, тут никакие заслуги, деньги, связи родителей не помогают. Тут работает лишь отношение людей, уважение публики.
Как сидит в соцсетях и как ведет аккаунты
Люди за то и ценят, что ты общаешься реально, что это не надуманно, что ты не хвалишься своими достижениями. Людей интересует реакция, интересует жизнь. Если звезда интересна, то она интересна. Мне любой человек может написать, я могу ответить. Если я буду отвечать серьезно, то никакой "третьей молодости". Ирония, самоирония – это проявление мудрости.
Захожу в соцсети утром, днем и вечером – три раза.
Пишу от души. Если у меня есть какая-то мысль, какая-то тема, я беру ее и пишу. Если нет, я могу молчать целый день, два, три ничего не писать. Могу ответить какому-то человеку «спасибо» в комментарии, если меня что-то трогает. Например, вот я к вам ехал и прочитал: «Дмитрий, мы на работе, делаем ваш большой постер». И фотография вылезает с моей рожей. Я говорю: «Спасибо, я счастлив!».
Про рэп-батлы и историю российской поэзии
Благодаря моей какой-то самоироничной позиции, меня часто зовут на такие провокационные вещи (судил рэп-батл Versus – прим.). Батл – это интересно. Там нет музыки, к сожалению, но это какая-то поэзия современная. Они позволяют себе, конечно, некоторые нецензурные вещи, но это достаточно интересно.
Я в связи со смертью Евтушенко посмотрел его ранние концерты, и могу сказать, что наша страна была единственной, где поэты в 60-70-е годы собирали стадионы. Это были батлы того времени, просто всё было гораздо приличней, были другие правила игры. Сегодня беспредел происходит благодаря интернету. Но по-прежнему наверху оказываются талантливые люди.
О новом треке
Я не готов читать рэп, но я готов делать треки с рэперами. Вот скоро услышите, у меня один трек на подходе. Это будет провокационный трек, но вполне в рамках дозволенного. И там будет диалог. Я буду что-то напевать, но где-то и говорить. В принципе, мелодичный рэп – такое направление подходит. Мне реально это интересно, хочется быть актуальным, хочется идти в ногу со временем. Не хочется становиться ретро-исполнителем. Нужны коллаборации, свежие люди, современные идеи.
О песне мечты
Мне хочется написать какую-то одну мелодию, по которой меня будут узнавать во всём мире. Причем не просто в лицо, физически. Например, как вышло с автором песни Besame mucho.
О снах
Мелодии снятся, бывало такое. Но чаще мне снятся незнакомые девушки. А моей жене тоже кое-что снится, она мне рассказывает. Ревновать надо, если наяву.
Про смену образов
Заниматься молодежной поп-музыкой в сильно преклонном возрасте – это не здорово. Меняться как Мадонна, постоянно менять образы – это не мужское дело. Это надо быть геем. А я не гей.
Выпуски шоу также можно посмотреть на телеканале «Москва -24» в субботу в 22:30 и в воскресенье в 18:30.
С уважением, Пресс-служба Одноклассников okpress@corp.mail.ru
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