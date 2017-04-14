Про детство у меня довольно идиллические воспоминания. До девятнадцати лет я жил в кирпичной девяти­этажке на границе Московского района и Купчина. Рядом находился большой яблоневый сад, куда я периодически ходил гулять. Есть верхнее и нижнее, а это было такое — нежное Купчино. Последний раз приезжал туда лет пять-шесть назад. Все стало печальнее: часть деревьев вырубили, но район по-прежнему зеленый.

В шестом классе я поступил в классическую гимназию на Петроградке. Чтобы добраться до школы, мне нужно было сначала успеть залезть в переполненную маршрутку или автобус до метро, потом доехать до «Спортивной» и дальше пешком до 610-й. Это было ежедневное изматывающее приключение — в класс я приходил веселый, но немного измочаленный.

Я посещал кружок при Эрмитаже. В детстве это казалось пыткой, а сейчас я его фанат. Поскольку импрессионистов перевезли в Главный штаб, в нем теперь бываю чаще. В Зимнем дворце всю коллекцию более-менее знаешь, но мне нравятся ощущения от прогулок по нему.

Обычно все бахвалятся друг перед другом забавными рассказами о побегах с уроков — я бы хотел, чтобы у меня тоже была такая история. Но удивительным образом в школе я не прогулял ни одного занятия и теперь даже чувствую себя неловко из-за этого.

После уроков мы с друзьями играли в баскетбол. За «Апрашкой» есть школа со специально оборудованной площадкой. Там собирались парни в широких штанах-джорданах. Мы напряженно ждали, возьмут ли старшие нас поиграть, и очень боялись сделать что-нибудь не так. В любом дворовом спорте есть такое отношение — все валят на младших, говоря: «Это ты виноват, что мы опять потеряли мяч». По выходным в Купчине я играл в футбол со взрослыми мужиками. Там тоже все было построено на поиске крайнего. Зато они всегда подтрунивали друг над другом — у них были такие шутки-прибаутки, как будто они немного Платоны Каратаевы.