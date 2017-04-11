Фаррелл Уильямс и Cat Power выпустили клип на трек «Go up»

 

Певец Фаррелл Уильямс и инди-исполнительница Шарлин Маршалл, которая выступает под псевдонимом Cat Power, выпустили клип на трек «Go up».

В клипе используется прием полиэкрана: два разных видеоряда транслируются одновременно. Получается весьма психоделично: например, половинку земного шара авторы состыковали с тарелкой макарон.

Известно, что в записи песни «Go up» участвовали сразу два звукозаписывающих лейбла: французский Ed Banger Records и американский Interscope Records.

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