Группа «Наутилус Помпилиус» даст большой концерт в честь своего 35-летия. Вячеслав Бутусов и музыканты представят новую программу, в которую войдут главные хиты прошлых лет и песни в современном прочтении, рассказали нам организаторы – компания NCA.

Концерт в Петербурге станет отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом. «Наутилус Помпилиус» выступит 2 ноября в БКЗ «Октябрьский».

Напомним, что накануне Бутусов покинул свой второй проект – в начале марта музыкант и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» объявил о распаде группы «Ю-Питер».

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