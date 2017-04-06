5'nizza выпустила стоп-кадр клип на песню «Самолет»
5'nizza выпустила стоп-кадр клип на песню «Самолет»: в ролике Сергей Бабкин и Андрей Запорожец застывают за секунду до падения. Музыканты поскальзываются на банане во время строительных работ, спотыкаются об камень на велосипеде, груженном почтой, ломают тележку с продуктами и так далее.
Трек входит в новый альбом «КУ» - первый проект 5'nizza за 12 лет. В пластинку вошло 14 песен. Послушать их можно «Вконтакте», «Яндекс.Музыке» и iTunes.
С новым альбомом воссоединившаяся команда отправится в большой тур по России и странам ближнего зарубежья. В Москве концерт-презентация пройдет 19 мая в «Крокус Сити Холл». А на следующий день 5'nizza выступит в Петербурге.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.