Напомним, сегодня утром на Youtube-канале «Пацаны вообще ребята» появился пародийный ролик на клип «Тает лед» мэм-поп-рэп группы «Грибы». Исполнителями главных ролей в ролике выступили московские таджики. Припев песни они переделали на:

Между нами тает лед,

ФМС нас теперь не найдет.

Мы промокнем под дождем,

Но семье деньги переведем