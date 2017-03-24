Посмотрите, как действуют «Грибы» на Филиппа Киркорова (спойлер: ему хорошо)

Трек «Тает лед» украинской группы «Грибы», набравший на Youtube более 17,5 млн просмотров, похоже, никого не оставит равнодушным. Король российской эстрады сегодня выложил у себя в Twitter ролик, в котором он вместе с группой танцоров пускается в неистовый и ритмичный пляс (и тут мы не преувеличиваем — смотрите сами!). В комментариях к ролику Филипп Бедросович призывает всех к флешмобу: публиковать видео с хештегом #грибычелендж.

Напомним, сегодня утром на Youtube-канале «Пацаны вообще ребята» появился пародийный ролик на клип «Тает лед» мэм-поп-рэп группы «Грибы». Исполнителями главных ролей в ролике выступили московские таджики. Припев песни они переделали на:

Между нами тает лед,

ФМС нас теперь не найдет.

Мы промокнем под дождем,

Но семье деньги переведем

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