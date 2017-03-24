Премьера: Malinen - Snow

«Любая визуализация музыки, будь то задник на концерте, оформление сайта или клип, для меня совершенно темный лес и кажется правильным то, что я всегда отдаю все бразды правления людям, которые знают что делают. Ну а если музыка при этом отзывается в них каким-то созидательным чувством, то это вообще большое счастье — так вышло и с этим видео. Со съемочной группой под управлением Наташи Ситниковой мы прошли в прямом смысле огонь, воду и медные трубы, снимали огонь, снимали Залив, трубы... их, наверняка, тоже снимали, но в клипе вроде не видел. Так же как место, где живешь это — люди, так и хорошее видео это не бюджет и новейшая техника, а в первую очередь — люди, их идеи, их участие, любовь к делу и самоотверженность. За все это и хочется сказать спасибо всем кто имел к этой затее хоть малейшее отношение»