Михаил Шурыгин: «Победа на "Евровидении" из жалости не нужна крупнейшей музыкальной державе»

Украина запретила российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой въезд в страну, на что Европейский вещательный союз предложил организовать выступление по спутниковой связи. Президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин написал колонку об участии Юлии Самойловой на конкурсе.

  • Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA

Для меня Евровидение всегда являлось в большей степени политическим конкурсом, чем музыкальным, а сейчас это стало особенно очевидным. Решение, принятое Москвой, — отправить на конкурс именно Юлию Самойлову — было столь же политически мотивированным, как и позиция украинской стороны. Решение Киева о недопуске Самойловой было абсолютно бестолковым и абсолютно необоснованным.

Полагаю, что по состоянию на сегодня в данном противостоянии Первый канал однозначно выигрывает. Но предложение, сделанное Европейским вещательным союзом, ставит и канал, и нашу страну в целом в затруднительное положение. Теперь выбор не столь очевиден. Нужно ли идти на принципиальную конфронтацию и отказываться от участия — или все-таки нужно выступать, тем самым согласившись, что окончательное решение осталось за Киевом?

Бойкот или не бойкот, но раз мы уж отказались от выступления на «Евровидении» в таких условиях, то отказались.

Это непростое решение. Думаю, что надо проявить принципиальность. Бойкот или не бойкот, но раз мы уж отказались от выступления в таких условиях, то отказались. Можно, конечно, пожалеть отечественных любителей Евровидения, которые не увидят конкурса. Но ничего страшного из-за этого не произойдет.

  • Юлия Самойлова участница «Евровидение-2017» от России

Честно говоря, мне не нравится выбор Первого канала. Мнение о том, что Россия прикрылась инвалидом — это, конечно, слишком категорично, однако подобная подоплека была заложена с самого начала. Не надо петь из Москвы и давить на жалость: вот, мол, нас не пустили, и девушка поет, сидя в инвалидной коляске. Не думаю, что у Юлии есть колоссальные шансы выиграть. А если они и есть, то победа из жалости — это не то, что нужно крупнейшей музыкальной державе континента.

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