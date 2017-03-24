Михаил Шурыгин: «Победа на "Евровидении" из жалости не нужна крупнейшей музыкальной державе»

Честно говоря, мне не нравится выбор Первого канала. Мнение о том, что Россия прикрылась инвалидом — это, конечно, слишком категорично, однако подобная подоплека была заложена с самого начала. Не надо петь из Москвы и давить на жалость: вот, мол, нас не пустили, и девушка поет, сидя в инвалидной коляске. Не думаю, что у Юлии есть колоссальные шансы выиграть. А если они и есть, то победа из жалости — это не то, что нужно крупнейшей музыкальной державе континента.