Украина запретила российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой въезд в страну, на что Европейский вещательный союз предложил организовать выступление по спутниковой связи. Президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин написал колонку об участии Юлии Самойловой на конкурсе.
Михаил Шурыгин: «Победа на "Евровидении" из жалости не нужна крупнейшей музыкальной державе»
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Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA
Для меня Евровидение всегда являлось в большей степени политическим конкурсом, чем музыкальным, а сейчас это стало особенно очевидным. Решение, принятое Москвой, — отправить на конкурс именно Юлию Самойлову — было столь же политически мотивированным, как и позиция украинской стороны. Решение Киева о недопуске Самойловой было абсолютно бестолковым и абсолютно необоснованным.
Полагаю, что по состоянию на сегодня в данном противостоянии Первый канал однозначно выигрывает. Но предложение, сделанное Европейским вещательным союзом, ставит и канал, и нашу страну в целом в затруднительное положение. Теперь выбор не столь очевиден. Нужно ли идти на принципиальную конфронтацию и отказываться от участия — или все-таки нужно выступать, тем самым согласившись, что окончательное решение осталось за Киевом?
Это непростое решение. Думаю, что надо проявить принципиальность. Бойкот или не бойкот, но раз мы уж отказались от выступления в таких условиях, то отказались. Можно, конечно, пожалеть отечественных любителей Евровидения, которые не увидят конкурса. Но ничего страшного из-за этого не произойдет.
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Юлия Самойлова участница «Евровидение-2017» от России
Честно говоря, мне не нравится выбор Первого канала. Мнение о том, что Россия прикрылась инвалидом — это, конечно, слишком категорично, однако подобная подоплека была заложена с самого начала. Не надо петь из Москвы и давить на жалость: вот, мол, нас не пустили, и девушка поет, сидя в инвалидной коляске. Не думаю, что у Юлии есть колоссальные шансы выиграть. А если они и есть, то победа из жалости — это не то, что нужно крупнейшей музыкальной державе континента.
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