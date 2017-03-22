Юлии Самойловой запретили въезд в Украину — что происходит на «Евровидении-2017»?

Кого Россия заявила в качестве участника «Евровидения-2017»?

В марте 2017-го года Первый канал после внутреннего конкурсного отбора выбрал кандидатуру певицы Юлии Самойловой для участия в Евровидении. Планировалось, что девушка исполнит на конкурсе песню «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова — 27-летняя певица родом из Ухты и двоюродная сестра Оксаны Самойловой, супруги рэпера Джигана. Юлия имеет первую группу инвалидности и передвигается на кресле: в возрасте 13-ти лет, как считает сама Юлия, в результате прививки от полиомиелита девушке была диагностирована спинальная амиотрофия Верднига— Гофмана. Реальность истории болезни Юлии врачами, однако, не подтверждается. По их мнению, связи между прививкой и инвалидностью нет.

В 2008-м году Юлия Самойлова основала музыкальную группу «TerraNova», позже девушка стала финалисткой проекта «Фактор А» Аллы Пугачевой: приятельские отношения с Аллой Борисовной певица поддерживает до сих пор. В 2014-м году Самойлова выступила на церемонии открытия Паралимпиады в Сочи.

 

Что произошло потом?

По правилам «Евровидения», страна, выигравшая конкурс, на следующий год принимает его у себя. Победителем «Евровидения»-2016 стала певица Джамала, автоматически сделав Киеве местом проведения песенного конкурса в 2017 году.

СБУ заявил, что участница от России находится в «черном списке» и начал готовить документы, запрещающие въезд певицы на территорию Украины, —  об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.

Как Самойлова вообще попала в «черный список» Киева?

После вхождения Крыма в состав России в 2014-м году, в Украине появился закон, предусматривающий определенное разрешение для визита в Крым. В 2015-м году Самойлова, как утверждает украинская стороны, не имея соответствующего документа, давала концерт в Керчи на фестивале «Мир спорта и добра», тем самым девушка нарушила законодательство Украины и попадала под действие санкций.

Что говорят в Украине?

Помимо официальных заявлений, украинские политологи высказали мнение, что участие в международном конкурсе певицы в инвалидном кресле является спекулятивным приемом со сороны России. Так, политолог Тарас Березовец опубликовал в Facebook пост, где утверждает, что «Россия бросила в бой, как она считает, беспроигрышного кандидата — певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову. Сама певица, к слову, выступила хорошо, и к ней вопросов в принципе нет».

Как отреагировали в России?

На заявление главы СБУ пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена кандидатуры Самойловой не представляется возможной даже в случае реального запрета въезда певицы в Киев. О бойкотировании Москвой «Евровидения» Песков сказал, что это «не вопрос Кремля».

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета выступила в защиту Самойловой в своем микроблоге. Девушка сделала акцент на трудности жизни инвалидов в России: «...в нашей стране жизнь недееспособных людей превращается в ад — отсутствие элементарных пандусов в большинстве общественных мест ставит крест на возможности людей не только чувствовать себя полноценным членом общества, но и элементарно передвигаться», и отметила, что участие инвалида в конкурсе — не спекуляция, а естественное событие. Елизавета подытожила свое обращение словами поддержки, адресованными Юлии.

Певец Иосиф Кобзон высказал мысль, что России изначально не стоило «унижаться и соглашаться на участие» в «Евровидении-2017».

Певец Андрей Макаревич, не поддержавший присоединение Крыма к России, выступил против политизации конкурса, заявив, что не пустить Самойлову в Киев - «глупо».

Что в итоге решил Киев?

В начале прошлой недели СБУ сообщил, что проверит факт нахождения певицы Юлии Самойловой в Крыму после его перехода в состав России. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опубликовала в Facebook пост: «СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности». 

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины ограничила въезд на территорию страны певице Юлии Самойловой на три года.

Какая реакция последовала на это?

В Европейском вещательном союзе (EBU) после этого сообщили, что глубоко разочарованы решением украинских властей по Самойловой. Кроме того, в оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.

Со стороны России руководство «Первого канала» распространило сообщение о том, что в случае запрета Самойловой въезда на Украину, она сможет представить Россию на "Евровидении" в следующем году — вне зависимости от места проведения конкурса в 2018 году.

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  • Автор: Kamilla_Dja
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