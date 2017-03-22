Разговоры о запрете Службы безопасности Украины на въезд певицы Юлии Самойловой в Киев ставили под вопрос участие России в песенном конкурсе. Сегодня СБУ официально ограничило Самойловой въезд на Украину сроком на 3 года — мы восстанавливаем всю хронологию событий.
Юлии Самойловой запретили въезд в Украину — что происходит на «Евровидении-2017»?
Кого Россия заявила в качестве участника «Евровидения-2017»?
В марте 2017-го года Первый канал после внутреннего конкурсного отбора выбрал кандидатуру певицы Юлии Самойловой для участия в Евровидении. Планировалось, что девушка исполнит на конкурсе песню «Flame Is Burning».
Юлия Самойлова — 27-летняя певица родом из Ухты и двоюродная сестра Оксаны Самойловой, супруги рэпера Джигана. Юлия имеет первую группу инвалидности и передвигается на кресле: в возрасте 13-ти лет, как считает сама Юлия, в результате прививки от полиомиелита девушке была диагностирована спинальная амиотрофия Верднига— Гофмана. Реальность истории болезни Юлии врачами, однако, не подтверждается. По их мнению, связи между прививкой и инвалидностью нет.
В 2008-м году Юлия Самойлова основала музыкальную группу «TerraNova», позже девушка стала финалисткой проекта «Фактор А» Аллы Пугачевой: приятельские отношения с Аллой Борисовной певица поддерживает до сих пор. В 2014-м году Самойлова выступила на церемонии открытия Паралимпиады в Сочи.
Что произошло потом?
По правилам «Евровидения», страна, выигравшая конкурс, на следующий год принимает его у себя. Победителем «Евровидения»-2016 стала певица Джамала, автоматически сделав Киеве местом проведения песенного конкурса в 2017 году.
СБУ заявил, что участница от России находится в «черном списке» и начал готовить документы, запрещающие въезд певицы на территорию Украины, — об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.
Как Самойлова вообще попала в «черный список» Киева?
После вхождения Крыма в состав России в 2014-м году, в Украине появился закон, предусматривающий определенное разрешение для визита в Крым. В 2015-м году Самойлова, как утверждает украинская стороны, не имея соответствующего документа, давала концерт в Керчи на фестивале «Мир спорта и добра», тем самым девушка нарушила законодательство Украины и попадала под действие санкций.
Что говорят в Украине?
Помимо официальных заявлений, украинские политологи высказали мнение, что участие в международном конкурсе певицы в инвалидном кресле является спекулятивным приемом со сороны России. Так, политолог Тарас Березовец опубликовал в Facebook пост, где утверждает, что «Россия бросила в бой, как она считает, беспроигрышного кандидата — певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову. Сама певица, к слову, выступила хорошо, и к ней вопросов в принципе нет».
Как отреагировали в России?
На заявление главы СБУ пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена кандидатуры Самойловой не представляется возможной даже в случае реального запрета въезда певицы в Киев. О бойкотировании Москвой «Евровидения» Песков сказал, что это «не вопрос Кремля».
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета выступила в защиту Самойловой в своем микроблоге. Девушка сделала акцент на трудности жизни инвалидов в России: «...в нашей стране жизнь недееспособных людей превращается в ад — отсутствие элементарных пандусов в большинстве общественных мест ставит крест на возможности людей не только чувствовать себя полноценным членом общества, но и элементарно передвигаться», и отметила, что участие инвалида в конкурсе — не спекуляция, а естественное событие. Елизавета подытожила свое обращение словами поддержки, адресованными Юлии.
Певец Иосиф Кобзон высказал мысль, что России изначально не стоило «унижаться и соглашаться на участие» в «Евровидении-2017».
Певец Андрей Макаревич, не поддержавший присоединение Крыма к России, выступил против политизации конкурса, заявив, что не пустить Самойлову в Киев - «глупо».
Что в итоге решил Киев?
В начале прошлой недели СБУ сообщил, что проверит факт нахождения певицы Юлии Самойловой в Крыму после его перехода в состав России. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опубликовала в Facebook пост: «СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности».
22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины ограничила въезд на территорию страны певице Юлии Самойловой на три года.
Какая реакция последовала на это?
В Европейском вещательном союзе (EBU) после этого сообщили, что глубоко разочарованы решением украинских властей по Самойловой. Кроме того, в оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.
Со стороны России руководство «Первого канала» распространило сообщение о том, что в случае запрета Самойловой въезда на Украину, она сможет представить Россию на "Евровидении" в следующем году — вне зависимости от места проведения конкурса в 2018 году.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.