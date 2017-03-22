Кого Россия заявила в качестве участника «Евровидения-2017»?

В марте 2017-го года Первый канал после внутреннего конкурсного отбора выбрал кандидатуру певицы Юлии Самойловой для участия в Евровидении. Планировалось, что девушка исполнит на конкурсе песню «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова — 27-летняя певица родом из Ухты и двоюродная сестра Оксаны Самойловой, супруги рэпера Джигана. Юлия имеет первую группу инвалидности и передвигается на кресле: в возрасте 13-ти лет, как считает сама Юлия, в результате прививки от полиомиелита девушке была диагностирована спинальная амиотрофия Верднига— Гофмана. Реальность истории болезни Юлии врачами, однако, не подтверждается. По их мнению, связи между прививкой и инвалидностью нет.

В 2008-м году Юлия Самойлова основала музыкальную группу «TerraNova», позже девушка стала финалисткой проекта «Фактор А» Аллы Пугачевой: приятельские отношения с Аллой Борисовной певица поддерживает до сих пор. В 2014-м году Самойлова выступила на церемонии открытия Паралимпиады в Сочи.