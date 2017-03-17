Depeche Mode выпустили новый альбом «Spirit»

Новый 14-ый студийный альбом легендарного трио Depeche Mode «Spirit» сегодня официально увидел свет.

Однако многие успели его оценить ещё на прошлой неделе, когда он был слит в сеть пиратами. А два дня назад он широко разошёлся через фэйковый аккаунт Depeche Mode на популярном музыкальном ресурсе bandcamp. Теперь он доступен легально. Послушать прямо сейчас его можно, например, с помощью сервиса Яндекс.  

Пластинка «Spirit» содержит 12 новых песен. Делюкс версия дополнена пятью альтернативными версиями альбомных треков. Большая часть из них традиционно написана основным автором коллектива Мартином Гором. Но и вокалист Дэйв Ган, сочинения которого впервые вошли в номерной альбом DM в 2005 году (11-ый студийный альбом «Playing the Angel» – прим.ред.), написал для нового лонгплея несколько треков. Есть на новом диске и совместная работа обоих лидеров группы – песня «You Move». Первый раз Дэйв и Мартин выступили авторами одного сочинения на предыдущем диске «Delta Machine». Возможно, песня «Long Time Lie», вышедшая в сравнительно спокойном 2013 году, и задала настроение новому диску, который выходит совсем в другом новостном контексте и в том числе рассказывает о последствиях лжи, ставшей нормой взаимодействия людей и государств.

В честь выхода нового диска сегодня вечером, за два месяца до старта мирового «Global Spirit Tour», Depeche Mode дадут специальный концерт в «столице депешистов» – Берлине. Шоу будет транслироваться в интернете в HD качестве.  

По материалам «Фонтанки.ру»  

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  • Автор: sobaka
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