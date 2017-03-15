Премьера клипа: Animal ДжаZ вместе с фондом AdVita

Ведущая петербургская рок-группа Animal ДжаZ выпустила новый клип на песню «Здесь и сейчас» совместно с благотворительным фондом AdVita.

В 2017 году фонду AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, исполняется 15 лет. За эти годы фонд спас жизни тысячам людей со всей страны. Подопечные и волонтеры петербургского фонда AdVita очень любят группу Animal ДжаZ. Поэтому, когда появилась идея снять клип на песню «Здесь и сейчас» с участием адвитовских подопечных, все прошло как нельзя лучше.

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