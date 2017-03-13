Манижа даст первый сольный концерт в Петербурге

20 мая в Ледовом дворце в Петербурге свой первый большой сольный концерт даст новейшая отечественная поп-звезда Манижа Сангин.

Певица представит вой новый альбом «Manuscript», который богема обеих столиц слушает еще с января. Манижа сделала первые шаги к славе с помощью красивейшего инстаграма, в котором выкладывала 15-секундные песни-коллажи. Ее ретросоул в сильным этническим компонентом привлекал зрителей на концертах в красивейших местах: от оранжереи Таврического сада до лютеранской церкви Анненкирхе.  

Напомним, Манижа была номинанткой нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2016. А также украсила собой обложку февральского номера журнала «Собака», в интервью подробно рассказав о музыке, отношении к религии и роли социальных сетей. 

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