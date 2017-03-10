Видео: Collaba Ивана Дорна

Русскоязычная суперзвезда из Киева Иван Дорн выпустил клип на первый англоязычный сингл «Collaba», который войдет в грядущий альбом артиста.

«Collaba» — это ода проституткам. Я воспеваю их! Я хочу говорить об их независимости, смелости, отсутствии любви и бесконечном риске», — прокомментировал для «Афиша Daily» Иван.

Третий альбом украинский герой поп-диско отправился записывать в США, и часть треков будут на нем, соответственно, на английском. В интервью «Собака.ru» Дорн доходчиво объяснил такой ход:  «Оказалось, что с точки зрения мелодики для меня нет никакой разницы – петь на русском или английском. В любом случае я хочу какие-то смыслы привнести в слова и текст, и это ограничивается конкретными ударениями, количеством слогов и ритмом. Единственное, что останавливало – это, конечно словарный запас. Но вроде бы все удалось».

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