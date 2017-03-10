Премьера: мини-альбом СБПЧ «Выброшу голову – пусть думает сердце!»

Кирилл Иванов, фронтмен группы «СБПЧ» в комментарии «Собака.ru»: Наш внутренний подзаголовок этого мини-альбома "Веселые песни о конце света". Все три трека как раз об этом. Первая песня — буквально про последние минуты этого мира, вторая и третья — про конец света для отдельно взятого человека. Потому что влюбленность — это когда весь остальной мир сломался, и ничего вокруг нет. Для группы этот мини-альбом тоже в каком-то смысле конец света. Мы сейчас пишем новые песни и они совсем с другой планеты».