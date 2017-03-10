Наша любимая нежная и трепетная группа «Самое большое простое число» презентует на сайте «Собака.ru» новый мини альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» Пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет – все, как мы мечтали.
Премьера: мини-альбом СБПЧ «Выброшу голову – пусть думает сердце!»
Группа «Самое большое простое число» выпустила новый танцевальный мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!», с которым не страшны ни конец света, ни грусть, ни расставание (которое маленькая смерть).
Участие в записи EP, помимо бессменных Кирилла Иванова и Ильи Барамии, также принимали диджеи Марк Щедрин и Леонид Липелис.
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Кирилл Иванов, фронтмен группы «СБПЧ» в комментарии «Собака.ru»:
Наш внутренний подзаголовок этого мини-альбома "Веселые песни о конце света". Все три трека как раз об этом. Первая песня — буквально про последние минуты этого мира, вторая и третья — про конец света для отдельно взятого человека. Потому что влюбленность — это когда весь остальной мир сломался, и ничего вокруг нет. Для группы этот мини-альбом тоже в каком-то смысле конец света. Мы сейчас пишем новые песни и они совсем с другой планеты».
Мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» доступен для скачивания в Apple store, а его лайв-презентация пройдет 8 апреля в клубе RED в Москве и 15 апреля в Петербурге в клубе «Космонавт».
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