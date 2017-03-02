У группы «Сплин» вышел новый клип на трек «Тревога»: под речитатив «Избавьте меня ради Бога от этого чувства которое мы называем тревога» стремительно сменяются кадры с нападением в парке, убийством, ночным кошмаром и прочими криминальными явлениями.
«Сплин» выпустил клип на песню «Тревога»
Добавим, что песня «Тревога» входит в последний альбом «Сплина» «Ключ к шифру». По словам авторов, это «55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине».
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