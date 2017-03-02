«Сплин» выпустил клип на песню «Тревога»

Добавим, что песня «Тревога» входит в последний альбом «Сплина» «Ключ к шифру». По словам авторов, это «55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине».