«Сплин» выпустил клип на песню «Тревога»

У группы «Сплин» вышел новый клип на трек «Тревога»: под речитатив «Избавьте меня ради Бога от этого чувства которое мы называем тревога» стремительно сменяются кадры с нападением в парке, убийством, ночным кошмаром и прочими криминальными явлениями.

 

Добавим, что песня «Тревога» входит в последний альбом «Сплина» «Ключ к шифру». По словам авторов, это «55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Сплин» выпустил новый альбом «Ключ к шифру»

На «Алых Парусах» выступит «Сплин»

Кубок Гагарина провезут по центру Петербурга

«Сплин» выпустил новый альбом

Новый альбом «Сплина» выйдет в марте

Уикенд в Петербурге: с 26 по 28 апреля

На Невском проспекте женщина украла картонную куклу Александра Васильева

Ювелирная коллекция холдинга JF Carat стала частью постоянной экспозиции Петергофа