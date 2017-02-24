Клип Tatarka и Little Big: 2 млн просмотров за сутки

Мы уже рассказывали о видеоблогере Ире Смелой (Tatarka), родом из Набережных Челнов, которая записала в Петербурге свой первый клип «Алтын». Меньше чем за сутки клауд-рэп на татарском языке собрал более полумиллиона просмотров на YouTube.

Вторым видео для Tatarka стала совместная работы Иры с ее мужем Ильей Прускиным — одним из вокалистов команды Little Big (номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»). Второе видео, похоже, имеет все шансы обогнать успех дебютного ролика: за первые сутки клип просмотрело более двух миллионов человек.

 

Ролик с названием «U can take» снимали в одном из кварталов Таиланда. Ира остается верна своему стилю — она читает клауд-рэп на официальном языке Татарстана. Ее супруг исполнил свою партию на английском. В припевах супруги вместе скандируют «If u wanna, U can take».

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Little Big выпустили клип о России, снятый фанатами с квадрокоптеров

Премьера: Группа Little Big выпустила клип «Dead Unicorn»

Loshadka party в клубе «Q» — 13 июня

Премьера клипа: Little Big «Life In Da Trash»

Little Big: «Если хочешь изменить страну, приходится ее показывать именно такой»

На концерте в «Зенит-Арене» написали названия легендарных групп с ошибками

9 главных музыкальных явлений начала 2017 года

Манижа выпустила первый клип «Иногда»