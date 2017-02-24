Клип Tatarka и Little Big: 2 млн просмотров за сутки
Мы уже рассказывали о видеоблогере Ире Смелой (Tatarka), родом из Набережных Челнов, которая записала в Петербурге свой первый клип «Алтын». Меньше чем за сутки клауд-рэп на татарском языке собрал более полумиллиона просмотров на YouTube.
Вторым видео для Tatarka стала совместная работы Иры с ее мужем Ильей Прускиным — одним из вокалистов команды Little Big (номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»). Второе видео, похоже, имеет все шансы обогнать успех дебютного ролика: за первые сутки клип просмотрело более двух миллионов человек.
Ролик с названием «U can take» снимали в одном из кварталов Таиланда. Ира остается верна своему стилю — она читает клауд-рэп на официальном языке Татарстана. Ее супруг исполнил свою партию на английском. В припевах супруги вместе скандируют «If u wanna, U can take».
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