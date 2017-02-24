Клип Tatarka и Little Big: 2 млн просмотров за сутки

Мы уже рассказывали о видеоблогере Ире Смелой (Tatarka), родом из Набережных Челнов, которая записала в Петербурге свой первый клип «Алтын». Меньше чем за сутки клауд-рэп на татарском языке собрал более полумиллиона просмотров на YouTube.

Вторым видео для Tatarka стала совместная работы Иры с ее мужем Ильей Прускиным — одним из вокалистов команды Little Big (номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»). Второе видео, похоже, имеет все шансы обогнать успех дебютного ролика: за первые сутки клип просмотрело более двух миллионов человек.